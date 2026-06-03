Dua Lipa i Kalum Tarner venčaće se ove nedelje u Italiji, na Siciliji. To će biti njihovo drugo venčanje, nakon građanske ceremonije koju su imali u Londonu u nedelju, a slavlje će trajati ukupno tri dana.

Zbog raskošnog venčanja dva gradska trga će navodno biti potpuno zatvorena – Piazza Santa Anna i Piazza Croce dei Vespri u Palermu. Policija i obezbeđenje pripremaju se da postave “čelični prsten” oko trgova od četvrtka do subote. Međutim, državni zvaničnici su izdali nejasno obaveštenje u kojem tvrde da pripremaju “demonstracijsku produkciju”, umesto da potvrde venčanje.

“Sve je vrlo, vrlo zabranjeno. Strogo je tajno. Obezbeđenje je privatno, ali je lokalna policija uključena u organizaciju događaja. Trgovi koje će zatvoriti već su pešačke zone bez saobraćaja. Državni zvaničnici su izmislili tu ‘demonstraciju na trgu’ na Piazza Santa Anni i Piazza dei Vespri kao izgovor za postavljanje barijera i sprečavanje ulaska pešaka”, rekao je izvor za The Sun.

Raskošno venčanje donelo je i neka stroga uputstva za stanovnike Palerma, od kojih je navodno zatraženo da potpišu ugovore o poverljivosti. Stanovnici grada navodno imaju podeljena mišljenja o zatvaranju trgova, a neki od njih su u šali pitali hoće li Dua zauzvrat održati besplatan koncert na plaži.

Venčanje pop zvezde i glumca izazvalo je ogroman interes javnosti, a neki ga nazivaju “šoubiz venčanjem godine”. Par nije štedeo kada je u pitanju proslava te su navodno rezervisali celi sprat u luksuznom hotelu Villa Igiea s pogledom na Tirensko more. Ceremonija će se održati u vili Valguarnera, najpoznatijoj nekretnini u Bagheriji, nedaleko od Palerma. U centru zabave, koja će se održati u subotu, biće palata Gangi.

Očekuje se da će na venčanju biti 300 zvanica, uključujući porodicu i prijatelje, od kojih će neki na ostrvo stići privatnim avionima. Pozivnice za događaj godine dobili su Elton Džon, Mark Ronson, Charli XCX, Donatela Versaće i mnogi drugi.

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