Bivša španska kraljica Sofija rođena je kao princeza Sofija od Grčke i Danske 2. novembra 1938. godine u palati Tatoi u Aharnesu, Atina, kao najstarije dete kralja Pavla i njegove supruge kraljice Frederike.

Sofija je provela deo svog detinjstva u Egiptu, gde je stekla osnovno obrazovanje u aleksandrijskom Koledžu za devojčice "El Nasr". Tokom egzila svoje porodice tokom Drugog svetskog rata, živela je u Južnoj Africi, gde se rodila njena sestra Irena, pre nego što se porodica kraljevića vratila u Grčku 1946.

Školovala se u internatu "Šlos Salem" na jugu Nemačke, a potom u Grčkoj studirala negu dece, muziku i arheologiju, te se dodatno obrazovala na Kembridžu.

Ljubav svog života bio je budući kralj Španije,Huan Karlos, njen dalji rođak sa očeve strane. Upoznali su se tokom krstarenja grčkim ostrvima 1954. godine, a ponovno su se sreli na venčanju vojvode od Kenta u Britaniji 1961. godine, gde se verovatno nešto posebno dogodilo jer su se venčali već naredne godine.

Sofija je morala da pređe iz pravoslavlja u katoličanstvo i odrekla se svog prava na grčki presto kako bi osvojila naklonost Španije. Takođe, promenjeno je i latinizovano pisanje njenog imena, pa je postala Sofía umesto Sophia.

Njihov brak nije bio sretan, s obzirom na Huan Karlosove afere koje su španski mediji često isticali. Sofija je pretrpela mnoge ponižavajuće trenutke tokom braka, uključujući i glasine o hiljadama njegovih ljubavnica.

Zvali su ga i Kralj ljubavnica, a pisalo se da je navodno za samo šest meseci imao 62 ljubavnice, dok je u periodu između 1976. i 1994. godine, spavao s 2.154 žene. Biografkinja španske kraljevske porodice Pilar Ejre potvrdila je izjavu Martinesa Inglesa da je bivši kralj pokušao da ima seksualne odnose i s princezom Dajanom kad je imala 25 godina.

Nakon abdikacije Huan Karlosa 2014. godine, Sofija je ostala u Španiji i povremeno se pojavljivala u javnosti u društvu sina Felipea i snaje Leticije, sa kojom je imala turbulentan odnos.