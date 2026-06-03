Za ovu priliku, glumica je odabrala minimalističku kombinaciju koja savršeno spaja sportsku eleganciju i prepoznatljivi francuski šik.

Kratka, jednostavna crna haljina ravnog kroja istakla je njenu figuru i poslužila kao odlična osnova za monohromatski autfit. Preko nje je ponela lagani, beli kardigan sa dugmadima koji je celom izgledu dao ležernu, a ipak sofisticiranu notu. Kontrast crne i bele boje pokazao se kao nepogrešiv izbor za sunčani dan na teniskim terenima.

Kada je reč o obući, Lili je visoke potpetice zamenila udobnim, ravnim cipelama na šniranje u beloj boji. Njena kratka, tamna kosa bila je stilizovana u elegantan bob sa blagim talasom, što je dodatno naglasilo njene crte lica.

Diskretna šminka i tamni manikir uneli su dozu suptilnog glamura, a da pritom nisu narušili opušten ton kombinacije. Ovim izdanjem pokazala je kako se uz samo nekoliko bazičnih komada može postići upečatljiv i bezvremenski letnji izgled, prenosi Elle.

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