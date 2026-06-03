Jetra je izuzetno otporan organ koji obavlja brojne važne funkcije, poput filtriranja toksina iz krvi, metabolizma lekova i prerade hranljivih materija. Ipak, kao i svaki drugi organ, nije imuna na oštećenja.

Određene prehrambene navike mogu vremenom ozbiljno ugroziti njenu funkciju.

Neke od vrsta hrane i načina ishrane koji se smatraju posebno štetnim za zdravlje jetre.

1. Ishrana bogata šećerom

Prekomerna konzumacija hrane i pića sa visokim sadržajem šećera, poput slatkiša, gaziranih napitaka i peciva, može dovesti do nakupljanja masti u jetri i razvoja nealkoholne masne bolesti jetre (NAFLD).

Poseban problem predstavlja fruktoza. Iako jetra može da je metaboliše, velike količine ovog šećera mogu da preopterete njenu sposobnost prerade, što dovodi do stvaranja masnih naslaga u jetri.

2. Rafinisani ugljeni hidrati

Beli hleb, testenina i beli pirinač spadaju u grupu rafinisanih ugljenih hidrata i mogu imati sličan efekat kao i prekomeran unos šećera.

Ove namirnice se brzo pretvaraju u šećer u organizmu, što može doprineti insulinskoj rezistenciji i ubrzanom nakupljanju masti u jetri. Zdravija alternativa su integralne žitarice, koje se sporije vare i manje utiču na nivo šećera u krvi.

3. Pržena i industrijski prerađena hrana

Redovna konzumacija pržene i prerađene hrane, koja je često bogata kalorijama i transmastima, povećava rizik od gojaznosti, jednog od glavnih faktora za razvoj masne jetre.

Transmasti koje se nalaze u mnogim industrijskim proizvodima mogu izazvati upalne procese i oštećenje ćelija jetre, dodatno pogoršavajući njenu funkciju. Osim toga, ovakva hrana povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa.

4. Crveno meso i punomasni mlečni proizvodi

Crveno meso i mlečni proizvodi sa visokim sadržajem masti bogati su zasićenim mastima koje mogu doprineti nagomilavanju masti u jetri.

Iako mogu biti deo uravnotežene ishrane kada se konzumiraju umereno, njihovo preterano unošenje povećava rizik od razvoja masne jetre. Organizam zasićene masti obrađuje na način koji može dovesti do većeg nakupljanja masti u jetri nego što je slučaj sa drugim vrstama masti.

5. Prekomerna konzumacija alkohola

Jedan od najpoznatijih uzroka oštećenja jetre jeste prekomerno konzumiranje alkohola. Jetra razgrađuje alkohol, ali njegov višak može dovesti do razvoja alkoholne bolesti jetre, koja obuhvata različita stanja - od masne jetre do alkoholnog hepatitisa i ciroze.

Alkohol direktno oštećuje ćelije jetre i menja metabolizam masti u organizmu. Dugotrajna i prekomerna konzumacija takođe smanjuje sposobnost jetre da se regeneriše, što vremenom može dovesti do trajnih i nepovratnih oštećenja, piše Chennai Liver Foundation.