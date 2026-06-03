Dominik Soboslaj, vezista Liverpool F.C. i kapiten mađarske reprezentacije, privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografije sa jednog događaja na kojem se pojavio u nesvakidašnjem modnom izdanju.

Fudbaler je odabrao upečatljivu letnju kombinaciju koju su činile široke bele pantalone nalik suknji, plavo-beli karirani gornji deo, ovalne sunčane naočare, crne kožne cipele bez čarapa i luksuzna Birkin torba. Uz fotografije je kratko napisao: „Za naciju“.

Njegov modni izbor izazvao je brojne reakcije, kako među navijačima, tako i među kolegama fudbalerima. Hugo Ekitike našalio se komentarom da su mu cipele premale, dok je Erling Haaland ostavio kratku reakciju: „Hmmmm!“.

Fotografije su se ubrzo proširile društvenim mrežama, gde su usledili brojni komentari i šale na račun njegovog stajlinga. Dok su jedni pohvalili njegovu hrabrost i spremnost da eksperimentiše sa modom, drugi su bili znatno kritičniji, upoređujući njegov izgled sa različitim filmskim i kulturnim likovima. Ipak, jedno je sigurno – Soboslaj je svojim modnim izdanjem uspeo da privuče pažnju javnosti.



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