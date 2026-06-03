Rajan Rejnolds i Hju Džekman dokazuju da nikada niste prestari da isprobate nove tradicije!

Glumci snimaju novu dokumentarnu seriju o australijskom profesionalnom jedriličarskom klubu ,,BONDS Flying Roos SailGP" koji su kupili prošle godine.

Rejnolds (49) je u utorak, 2. juna dao fanovima mali uvid u ono što mogu očekivati od nove, još neimenovane serije, snimkom u kojem on i Džekman (57) piju pivo iz patike — tradicija poznata kao „shoey“, koja potiče iz Džekmanove rodne Australije.

Džekman, koji je rođen u Sidneju, je delovao uzbuđeno dok je sipao pivo u cipelu, dok su članovi jedriličarskog tima pevali australijsku pesmu za ispijanje alkohola i skandirali „down, down, down“ (srp. dole, dole, dole), pre nego što je on u jednom potezu ispio sadržaj.

Nakon što je popio pivo, publika je navijala, a zvezda je podigla ruke u vazduh.

Zatim je na red došao Rejnolds, iako je delovao nešto manje oduševljeno „šujem“ nego Džekman.

Nakon što je i on u jednom potezu završio piće, njih dvojica su se zagrlila, a Džekman je u šali dobacio: „Pijte odgovorno!“

Rejnolds je podelio niz snimaka iza kulisa i fotografija na svom Instagram nalogu, uz opis:

„Ako vam se ikada u životu pruži prilika da provedete vreme na vodi i plaži sa @bondsflyingroos, da učestvujete u šuju sa celim timom, zatim odete u grad da gledate @thehughjackman i ekipu kako pružaju glumački ‘tour de force’, i nekako dobijete neverovatnu privilegiju da sve to dokumentujete za emisiju na @disneyplus, veoma je važno da to uradite.“

Dodao je: „Možda ne 'shoey'. Ali definitivno uradite sve ostalo.“

Ovo je dodatno podiglo uzbuđenje fanova za novi zajednički projekat kolega iz filma ,,Deadpool & Wolverine" (srp. ,,Dedpul i Vulverin"), a jedan od njih je u komentarima napisao: „Videti tebe i Hjuja ponovo zajedno me čini tako srećnim i jedva čekam ovu dokumentarnu seriju — biće neverovatna. Takođe sam srećan zbog 'Bonds Flying Roos' zbog pobede u Njujorku.“

Drugi je rekao: „Ovo je tako lepo! Tako sam srećan što vas vidim zajedno kako se zabavljate i slavite! Volim vas, momci!“, dok je treći komentarisao: „Ovo me je učinilo još nestrpljivijim da gledam tu dokumentarnu seriju.“

Prvi susret

Džekman i Rejnolds upoznali su se na snimanju filma ,,X-Men Origins: Wolverine" (srp. ,,Iks-men počeci: Vulverin") 2009. godine i od tada su postali bliski prijatelji, često razmenjujući šaljive „javne prozivke“ tokom godina.

„Traje to već toliko dugo… Bože, ovo je klasičan znak da je vaša ‘zavađa’ predugo trajala, kada više ni ne znate kako ili zašto je počela“, rekao je Džekman za Daily Beast 2020. godine.

Njih dvojica su zajedno kupili tim ,,BONDS Flying Roos", koji su 2019. osnovali ser Sir Rasel Kouts i Lari Elison.

Dokumentarna serija

Disney+ je najavio novu dokumentarnu seriju u saopštenju za medije objavljenom 29. maja, ali ona još uvek nema naslov.

Pratiće „globalnu trkačku sezonu definisanu brzinom, pritiskom i visokim ulozima — prvenstvo nalik stadionu u kojem identični katamarani od 50 stopa trkaju u blizini obale, pri brzinama do 100 km/h“, navodi se u saopštenju.

„Ovo je naša prva saradnja od filma 'Dedpul i Vulverin' i ponovo očekujemo akciju, komediju, emocije, ali sa mnogo više vode. I (držimo palčeve) pirata. Nadamo se da u SailGP ima pirata“, rekli su Džekman i Rejnolds u saopštenju.

Nova serija će biti međunarodno dostupna ekskluzivno na platformi ,,Disney+", kao i na platformama ,,Disney+" i ,,Hulu" u Sjedinjenim Državama, prenosi People.

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