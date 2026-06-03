Jednostavno pitanje o rođendanskoj večeri pretvorilo se u komičnu scenu koju su milioni ljudi odmah prepoznali iz sopstvenih grupnih porodičnih četova.

Kada je kreatorka sadržaja Ali (30) pokušala da utvrdi detalje proslave rođendana svoje bake Lori, našla se zarobljena u SMS razgovoru sa svojom majkom koji je delovao kao da se vrti u krug — bez ikakvog jasnog odgovora koji joj je bio potreban.

„Moja mama nikada nije bila dobra u dopisivanju“, kaže Alie za People. „Živi na farmi sa životinjama i stalno radi više stvari odjednom, ali ovo je bio jedan od frustrirajućih trenutaka, čak i za nju.“

Razmena poruka je počela sasvim bezazleno. Ali je pitala majku o planu za bakin rođendan, nadajući se da će saznati gde se porodica okuplja i u koje vreme treba da dođe.

Konfuzija

Umesto toga, svaki odgovor je stvarao novo pitanje. Kada je pitala da li idu u restoran, njena majka je jednostavno odgovorila „Da“, izostavljajući gotovo sve ostale detalje koji su joj bili potrebni da upiše događaj u svoj kalendar.

Kako je razgovor odmicao, Alina frustracija je rasla, dok su majčini odgovori postajali sve neodređeniji. U jednom trenutku, nakon što je u jednoj poruci molila za datum, vreme i lokaciju, dobila je razigran odgovor: „Neko je danas nervozan.“

Nasmejala sve

Ova prepiska je na kraju postala osnova za TikTok rekreaciju koja je brzo odjeknula među gledaocima. Ali je u video snimku dramatično odglumila obe strane razgovora, uhvativši osećaj pokušaja da se izvuče jasan odgovor od svoje mame.

Ono što gledaoci nisu videli jeste dinamika iza poruka. Uprkos nekim kritikama upućenim njenoj majci u komentarima, Ali kaže da ova prepiska više odražava ženu koja stalno žonglira obavezama, a ne nekoga ko namerno otežava stvari.

„Njena farma je mesto okupljanja bez obzira na priliku“, objašnjava Ali. „Ljudi vole da dolaze tamo i ona je stalno domaćin.“

Između brige o životinjama, održavanja imanja i porodičnih obaveza, dopisivanje nije baš jača strana njene majke.

Blizak odnos

Njihov odnos je, međutim, i dalje izuzetno blizak.

„Imam veoma blizak odnos sa mamom. Ona je moja najveća podrška“, kaže Ali, dodajući da njena majka nije imala problem da postane „zvezda“ šale.

Zapravo, prihvatila je to sa oduševljenjem. „Moja mama je mislila da je moj TikTok urnebesan“, kaže Ali. „Nikada se ne ustručava da se našali na sopstveni račun kada je to prikladno, i to mi se jako sviđa kod nje.“

Misterija rešena

Misterija je na kraju rešena. Ali je uspela da dobije informacije koje su joj bile potrebne, a porodica se okupila na rođendanskoj proslavi koja je vredela čekanja.

„Na kraju sam ipak dobila sve detalje od mame i imali smo sjajnu rođendansku večeru sa bakom“, kaže ona.

Jedan od najiznenađujućih delova deljenja video snimka bio je shvatanje koliko je to iskustvo zapravo univerzalno. Poruke su počele da pristižu od gledalaca koji su tvrdili da vode potpuno iste razgovore sa sopstvenim roditeljima.

„Mislim da ovo rezonuje sa toliko ljudi zato što starija generacija nije toliko tehnološki pismena kao mlađa“, kaže ona. „Mi ponekad postajemo nestrpljivi, ali moramo da se setimo da internet nije nešto uz čemu su oni odrasli kao mi.“

Oduševljenje na mrežama

Reakcije se nisu smanjile. Kako navodi Ali, gledaoci i dalje svakodnevno šalju ,,screenshot"-ove svojih jednako „kružnih“ razgovora sa roditeljima.

„Zatrpana sam porukama od ljudi“, kaže ona. „Dobijam 'screenshot'-ove svakog dana.“

Što se tiče bake Lori, neočekivana TikTok slava jedva da je ostavila utisak. „Moja baka nije ni trepnula“, kaže Ali uz smeh. „Ne razume baš šta je TikTok, ali zna da je video objavljen.“

Ono što je najvažnije jeste da je slavljenica dobila ono što je i bilo najbitnije: „Imala je prelepu rođendansku proslavu sa porodicom“, kaže Ali.

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