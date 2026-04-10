Kardiolog dr. Tariqshah Syed otkrio je na koju vrstu sira treba paziti.

"Konzumacija sira u umerenim količinama obično ima mali uticaj na LDL holesterol, ali sirevi s visokim udelom masti mogu ga značajno povisiti ako se jedu prekomerno. Prerađeni sirevi i tvrdi, punomasni sirevi poput čedara i parmezana sadrže više zasićenih masti i soli, što može povisiti LDL holesterol i krvni pritisak", ističe za Parade.

Ipak, najgori primer je maskarpone, koji u jednoj porciji ima čak 29 grama zasićenih masti i ukupno 44 grama masti. Poređenja radi, otprilike 56 grama čedar sira sadrži 23 grama zasićenih masti i 364 miligrama natrijuma, što može brzo premašiti sve dnevne preporuke.

Međutim, postoje i vrste sira koje se smatraju povoljnijima za zdravlje srca. Dr. Syed preporučuje opcije s niskim udelom masti poput mocarele, rikote i svežeg sira. Na primer, pola šoljice rikote ima deset grama zasićenih masti, dok ista količina svežeg sira sadrži samo tri grama.

Osim izbora sira, važno je i sa čime ga kombinujemo - stručnjaci savetuju da ga jedemo s voćem ili celovitim žitaricama, što pomaže u kontroli porcija i boljoj nutritivnoj ravnoteži.

Video: