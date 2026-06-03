Kako pišu mediji u Bosni i Hercegobini, košarkaški novinar, podkaster i nekadašnji komentator Edin Avdić je preminuo zbog srčanih problema u 47. godini života.

Edin je prema saznanjima portala Radiosarajevo.ba preminuo u svom stanu u Beogradu, od posledica iznenadnih srčanih problema.

Simptomi podjednako pogađaju oba pola, a u nastavku vam predočavamo nekoliko znakova koji ukazuju na probleme sa srcem. Savetuje se da pratite signale koje vam telo šalje, prepoznajte ih na vreme i obratite se lekaru radi prevencije.

Bol koja se širi prema ruci

Mnogi muškarci osećaju bol u levoj ruci, dok žene bol napada u obe ruke.

Neke žene su kazale kako su doživele neobičnu bol u laktovima pre srčanog udara. To se događa, jer bol iz vašeg srca putuje u kičmenu moždinu, gde su povezani mnogi nervi vašeg tela, a vaš mozak je zbunjen i misli da bol dolazi iz vaše ruke, što nije slučaj.

Konstantni kašalj

Kašalj može uzrokovati niz različitih problema, ali takođe može biti znak kardiovaskularnih bolesti. Postojan kašalj koji proizvodi ružičastu tečnost koja sadrži krv, veoma je čest kod zastoja rada srca. Međutim, kašalj je podsimptom mnogo ozbiljnijeg simptoma, kao što je dispneja i iznenadni gubitak daha.

Otečene noge, članak i stopala

Kad vaše srce ne radi kako treba, tečnost iz vaših krvnih suodva curi u okolna tkiva, a vaše noge u tom slučaju najčešće stradaju, jednostavno zbog gravitacije.

To se naziva periferni edem i imaju ga mnogi ljudi koji i nemaju srčane smetnje. Međutim, to je veoma uobičajen simptom među pacijenatima srčanih bolesti i trebalo bi obratiti pažnju na njega.

Manjak apetita i mučnina

Mnogi pacijenti koji pate od bolesti srca imaju manjak apetita i osećaj mučnine, čak i kada pojedu samo nekoliko zalogaja. Razlog tome je skupljanje tečnosti oko jetre i creva koji ometaju probavu. Ove simptome obično prati bol u stomaku, i ako sve ove simptome osećate zajedno, trebalo bi da posetite svog lekara.

Gubitak svesti

Osećaj napetosti i gubitka svesti veoma je čest kod srčanih bolesnika. Kada srce ne pumpa krv dovoljno, razlog leži u tome jer je protok krvi blokiran iz začepljene arterije. Ako ne možete disati pravilno ili se onesvestite za kratko vreme, odmah pozovite doktora i proverite srce, piše novi.ba.

Osip na koži

Dva odvojena istraživanja koje je sproveo Journal of Allergy and Clinical Immunology i Journal of American College of Cardiology pokazali su da su ekcemi pokazatelji srčanih bolesti. Ustanovljeno je da oni koji imaju ekcem, imaju 48 odsto mogućnosti da pate od visokog krvnog pritiska i 29 odsto mogućnosti od visokog holesterola. Osim toga, oni koji su imali ekceme, imali su 59 odsto veću verovatnoću od srčanog udara nego osobe koje nisu imale takvo stanje.

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