Rak

Rakovi su poznati po snažnoj emotivnoj vezanosti za porodicu. Njihova brižnost, empatija i potreba da pomognu često ih čine izuzetnim svekrvama. Porodica im je uvek na prvom mestu i uvek su spremni da pruže ljubav i podršku, kako u svakodnevnim sitnicama, tako i u važnim životnim situacijama.

Vaga

Vage se izdvajaju po svojoj sposobnosti da unesu ravnotežu i mir. Kao svekrve, često imaju ulogu posrednika u porodičnim nesuglasicama i trude se da pronađu najskladnije rešenje. Njihova sklonost ka lepoti i organizaciji čini ih sjajnim domaćinima, pa porodična okupljanja i proslave kod njih obično ostaju u lepom sećanju.

Jarac

Jarčevi su prirodno odgovorni i imaju izražen liderski pristup. Kao svekrve, postavljaju visoke standarde kada je porodica u pitanju i žele da svojoj deci i njihovim partnerima obezbede stabilnost i sigurnu budućnost. Njihova disciplina, praktičnost i posvećenost često ih čine osloncem i uzorom u porodici.

