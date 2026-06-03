Svi smo bezbroj puta čuli koliko je važno da svakog dana unosimo dovoljno vode. I iako to nije uvek lako, većina ljudi prihvata da adekvatan unos vode svakog dana ima pozitivan uticaj na opšte zdravlje.

Ali šta se zapravo dešava kada pijete dovoljno vode (ili drugih bezkofeinskih, nezaslađenih napitaka) dnevno? Tri registrovana dijetetičara (RD) su dali odgovore.

Koliko vode treba da pijete?

Prvo i osnovno pitanje: šta zapravo znači „dovoljno vode“?

Potrebe za tečnošću su vrlo individualne. „Koliko vode vam treba svakog dana razlikuje se od osobe do osobe i zavisi od više faktora kao što su godine, pol, nivo fizičke aktivnosti, klima, koliko se znojite, da li imate određena medicinska stanja ili da li ste trudni ili dojite“, objašnjava Gabriela Kišner, MS, RD, CDN, registrovana dijetetičarka i osnivačica kompanije ,,Nutrition By Gabrielle" u Njujorku za Real Simple.

Ipak, postoje neke opšte smernice kojima se većina ljudi može voditi. Ranije se najčešće preporučivalo najmanje osam čaša vode dnevno, ali noviji podaci pokazuju da većini Amerikanaca zapravo treba više.

„Prema Akademiji za ishranu i dijetetiku, žene treba da unose devet čaša vode dnevno, dok muškarci treba da unose oko 13 čaša dnevno“, kaže Dani Domingez, MS, RDN, registrovana dijetetičarka nutricionistkinja i osnivačica kompanije ,,SunBright Wellness". A neka istraživanja ukazuju čak i na veće potrebe. „Novije studije pokazuju da odrasle žene možda treba da unose oko 11 čaša dnevno, a odrasli muškarci oko 15 čaša“, dodaje Kišnerova.

I dok različite okolnosti — poput povišene temperature, života u suvoj klimi ili povećanog gubitka tečnosti usled fizičke aktivnosti, saune ili visokih temperatura — mogu povećati potrebe za tečnošću iznad opštih preporuka, postoje i situacije u kojima potrebe mogu biti niže od uobičajenih smernica. To uključuje uzimanje određenih lekova i stanja poput hronične bolesti bubrega. Ako spadate u neku od ovih grupa, važno je da se konsultujete sa lekarom pre nego što promenite unos vode.

Šta se dešava u telu kada pijete dovoljno vode svaki dan

Pravilna hidratacija podržava gotovo svaki aspekt zdravlja koji možete da zamislite.

„Voda pomaže da telo održava zdravu temperaturu, podmazuje i štiti zglobove i organe, i pomaže izbacivanje otpada kroz urin, znoj i stolicu“, kaže Kišnerova.

Lota Andonijan, MS, RDN, kulinarska dijetetičarka, dodaje da dovoljan unos vode svakog dana „može da poboljša varenje, smanji grčeve u mišićima, održava zdrav krvni pritisak, pomogne koncentraciji i raspoloženju, pa čak i utiče na metabolizam i održavanje zdrave telesne težine“. Voda pomaže u prenosu hranljivih materija i kiseonika do ćelija, a može i da smanji rizik od bubrežnih kamenaca i urinarnih infekcija.

Dakle, jasno je da dovoljan unos vode tokom dana donosi značajne zdravstvene koristi. „Hidratacija pomaže telu da obavlja svoje ‘pozadinske’ funkcije efikasnije. Volim da kažem da je voda kao ulje za motor. Telo može neko vreme da funkcioniše i bez dovoljno vode, ali ne radi glatko. Kada ljudi redovno unose dovoljno tečnosti, često primete više energije, bolju probavu, bolje rezultate pri vežbanju i bolju koncentraciju“, objašnjava Domingezova.

„Dovoljan unos vode pomaže u sprečavanju dehidratacije, što može poboljšati fokus, raspoloženje, regulaciju telesne temperature i zdravlje bubrega“, dodaje Kišner. Takođe može pomoći u sprečavanju zatvora, posebno ako povećavate unos vlakana.

Ipak, i sa vodom može da se pretera. „Moguće je uneti previše. Prekomerna količina vode može dovesti do mučnine, povraćanja, glavobolje, nadutosti i grčeva u mišićima. U teškim slučajevima može doći do opasnog stanja zvanog hiponatremija, kada se nivoi natrijuma u telu previše razrede“, objašnjava Domingezova. Međutim, to je vrlo retko — bubrezi generalno mogu da filtriraju između 0,8 i 1 litra tečnosti na sat, pa bi trebalo piti znatno više od toga tokom dužeg vremena da bi došlo do ovih problema.

Znaci da ne unosite dovoljno tečnosti

Ono što je verovatnije jeste da ne pijete dovoljno vode.

Evo nekih jasnih znakova koji mogu ukazivati na dehidrataciju:

osećaj umora, usporenosti ili iscrpljenosti

„magla u mozgu“ ili konfuzija

tamnožuta mokraća

osećaj žeđi

suva usta

glavobolje

vrtoglavica ili osećaj nesvestice

razdražljivost

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Neki jednostavni načini da izbegnete dehidrataciju uključuju to da uvek imate bocu za vodu za višekratnu upotrebu pri ruci, da dodajete voće ili citrus u vodu radi boljeg ukusa, da jedete dovoljno namirnica bogatih vodom, kao i da pijete druge bezkofeinske, nezaslađene napitke poput biljnog čaja i gazirane vode.

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