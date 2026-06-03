Soda bikarbona se često koristi kao sredstvo za čišćenje, bilo za ispiranje voća, pravljenje paste za čišćenje ili upijanje neprijatnih mirisa u frižideru.

Međutim, manje je poznato da može da deluje i kao repelent za brojne štetočine koje možete naći u i oko kuće.

Stručnjaci sa sajta Martha Stewart u nastavku objašnjavaju koje štetočine možete da suzbijate pomoću sode bikarbone, kako tačno da primenite ovaj repelent i koja su njegova ograničenja.

Prevencija štetočina pomoću sode bikarbone

Kada je reč o odbijanju štetočina, soda bikarbona se može smatrati blagim sredstvom za odvraćanje sledećih uobičajenih kućnih štetočina:

Bubašvabe

Mravi

Srebrne ribice

Buve

Gljivične mušice

Paukovi

Bube (insekti tvrdokrilci)

Puževi

Golubari (puževi golaći / puževi bez kućice)

Iako ovaj sastojak može pomoći u odvraćanju navedenih štetočina, važno je razumeti da soda bikarbona nije brzo i univerzalno rešenje. „Imajte na umu da je to uglavnom manja 'DIY' opcija, nikada potpuno rešenje“, kaže licencirani operater za kontrolu štetočina Šon Hearn.

„U većini slučajeva gde je aktivnost štetočina visoka, potreban je sveobuhvatniji pristup za rešavanje problema.“ Bob Gilbert, sertifikovani entomolog, se slaže i kaže: „Mnogo bolje opcije postoje za 'DIY' rešenja, kao što su dijatomejska zemlja, mamci sa bornom kiselinom i komercijalno dostupni prirodni pesticidi.“ On dodaje: „Veoma tanak sloj dijatomejske zemlje daje daleko bolje rezultate, posebno u suvim klimama.“

Kako koristiti sodu bikarbonu za odbijanje štetočina

Ako i dalje želite da pokušate da koristite sodu bikarbonu kao repelent, pratite sledeće preporuke stručnjaka:

Fokusirajte se na ulazne tačke: Soda bikarbona se može koristiti u zatvorenom prostoru kao sredstvo za odvraćanje na mestima ulaska, kao što su prozorske daske, pragovi vrata i tamna mesta poput prostora ispod sudopere, kaže Džef Šumaher, vlasnik kompanije ,,All-Safe Pest & Termite".

Uklanjanje tragova mrava: Većina ljudi je ne koristi napolju, ali može privremeno ukloniti tragove mrava koji ulaze u kuću, kaže Hearn. (Međutim, kiša i vlaga je obično brzo uklone.)

Suzbijanje buva: Ako imate infestaciju buvama, pospite obilno sodu bikarbonu po tepisima i prostirkama, ostavite nekoliko sati ili preko noći, zatim usisajte. Postupak ponavljajte nedeljno, kaže Šumaher.

Posipanje u bašti: Napolju, pospite sodu bikarbonu oko ivica leja kako biste odbili puževe. „Jedina mana je što morate često da je ponovo nanosite, a beskorisna je po kišnom vremenu“, kaže Šumaher.

Slatki mamac: Za bubašvabe posebno, pomešajte sodu bikarbonu i šećer. Ovo deluje kao prirodan mamac i može ubiti bubašvabe“, objašnjava Šumaher.

Povećanje efikasnosti: Soda bikarbona, kada se pomeša sa eteričnim uljima jakog mirisa — kao što su karanfilić ili ruzmarin — može dodatno odbijati štetočine, kaže Gilbert. „Ulje deluje kao repelent, dok soda bikarbona upija ulje i služi kao sporootpuštajuća baza, produžavajući njegovo dejstvo.“

Gde soda bikarbona ima ograničenja

Nijedan mamac ili repelent neće trajno držati insekte podalje ako ne uklonite ono što ih privlači, kaže Šumaher. „Ali sve dok kombinujete tretmane sodom bikarbonom sa higijenom, fizičkim barijerama i drugim ciljanim metodama, ona može biti efikasna.“

Takođe, važno je da je pravilno koristite za određenu štetočinu. „Za bubašvabe, pomešajte sodu bikarbonu sa šećerom kao mamac“, kaže Šumaher. „Za insekte koji gmižu ili grizu, soda može služiti kao barijera.“

Soda bikarbona nije rešenje za sve insekte. „Ne deluje protiv termita, velikih kolonija mrava ili osa, na primer“, kaže Šumaher. „Ako infestacija traje duže od dve do tri nedelje uprkos doslednim DIY tretmanima, najbolje je pozvati profesionalce.“

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