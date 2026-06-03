Ako imate osećaj da komarci uvek biraju baš vas, moguće je da razlog nije samo genetika ili telesni miris. Novo istraživanje pokazalo je da važnu ulogu može imati i sapun koji svakodnevno koristite.

Naučnici sa Univerziteta Virdžinija Tek otkrili su da pojedini mirisi sapuna mogu značajno da promene način na koji komarci reaguju na ljude. Dok neki proizvodi povećavaju privlačnost za ove insekte, drugi mogu da ih odbiju.

Sapun vas pretvara u magnet za komarce

U istraživanju su učestvovala četiri volontera koja su koristila četiri različita sapuna. Rezultati su pokazali da reakcija komaraca nije bila ista kod svih ljudi.

Neki sapuni povećavali su broj ujeda, dok je sapun sa mirisom kokosa i vanile pokazao suprotan efekat i učinio ispitanike manje privlačnim komarcima.

„Ista osoba može postati mnogo privlačnija komarcima sa jednim sapunom, a gotovo nevidljiva sa drugim“, objasnili su istraživači.

Naučnike je iznenadio jedan sastojak

Posebno zanimljivo bilo je otkriće vezano za limonen, sastojak koji se nalazi u citrusima i za koji se dugo verovalo da odbija komarce.

Međutim, naučnici su utvrdili da sapuni koji su sadržali limonen u nekim slučajevima nisu odbijali insekte, već su ih dodatno privlačili.

To pokazuje da nije presudan samo jedan sastojak, već kombinacija svih hemijskih jedinjenja koja se mešaju sa prirodnim mirisom kože.

Kokos moćan saveznik protiv insekata

Ovo nije prvi put da se kokos povezuje sa zaštitom od komaraca. Ranija istraživanja pokazala su da određene masne kiseline iz kokosovog ulja mogu biti veoma efikasne protiv komaraca, muva, krpelja i stenica.

U nekim laboratorijskim testovima jedinjenja iz kokosa pružala su dugotrajniju zaštitu čak i od pojedinih standardnih preparata za odbijanje insekata.

Ne oslanjajte se samo na sapun

Iako rezultati istraživanja deluju obećavajuće, naučnici naglašavaju da sapun ne može da zameni proverene repelente.

Ako putujete ili živite u područjima gde postoje bolesti koje prenose komarci, preporučuje se korišćenje preparata koji sadrže DEET ili pikaridin, jer oni i dalje pružaju najpouzdaniju zaštitu.

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