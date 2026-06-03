Treba vam jedna šargarepa i malo strpljenja. Ovo je trik koji italijanske none koriste već vekovima, dok se kod nas i dalje najčešće poseže za kockom šećera.

Šećer u sosu samo prikriva kiselost, ali je ne uklanja. Sutradan, kada sos odstoji u frižideru, kiselost se ponovo oseća, a uz to ostaje i neprijatna slatkoća. Postoji bolji način.

Zašto je paradajz sos često previše kiseo

Paradajz iz konzerve, pelat ili pasirani, ima pH oko 4,3. Ta kiselost je dovoljna da vam se jezik blago stegne nakon prvog zalogaja. Domaći paradajz, posebno ako nije potpuno zreo, može biti još kiseliji.

Većina ljudi to rešava dodavanjem šećera, ponekad i u većim količinama. Međutim, šećer ne neutrališe kiselinu, već samo menja ukus i daje lažan balans, dok kiselost ostaje prisutna.

Šta Italijani zapravo dodaju u šerpu

Italijani često koriste celu, oguljenu šargarepu da ublaže kiselost paradajza. Ne rendanu i ne seckanu na sitno, već celu ili prepolovljenu po dužini. Dodaje se na početku kuvanja, zajedno sa lukom i belim lukom, i kuva se sve vreme u sosu.