Uravnotežena ishrana i zdrav način života imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, a orašasti plodovi praktičan su i hranljiv izbor. Među najpopularnijima su bademi i kikiriki, poznati po dobrobitima za kardiovaskularni sistem, piše EatingWell.

Kako bademi utiču na zdravlje srca

Oba orašasta ploda bogata su nutrijentima korisnima za srce, poput nezasićenih masti, vlakana, magnezijuma i antioksidansa. "Bademi se posebno ističu sadržajem vitamina E, vlakana, magnezijuma i mononezasićenih masti", kaže nutricionista Dru Hemler. Ovi sastojci zajedno podupiru zdravlje srca na više načina.

Iako bademi nisu niskokalorična namirnica, većina masti koje sadrže pripada zdravim nezasićenim mastima. Porcija od 28 grama sadrži oko 14 grama masti, a istraživanja pokazuju da zamena zasićenih masti nezasićenima može poboljšati holesterol.

Kombinacija nezasićenih masti, vlakana i biljnih spojeva u bademima pomaže u snižavanju "lošeg" LDL holesterola, dok istovremeno podržava zdrav nivo "dobrog" HDL holesterola. "Vlakna pomažu vezati kolesterol i ukloniti ga iz tela, što pridonosi regulaciji holesterola i opštem zdravlju srca", objašnjava nutricionistica Roksana Ehsani.

Bademi su takođe bogati vitaminom E i magnezijumom. Porcija od 28 grama obezbeđuje oko polovinu preporučenog dnevnog unosa vitamina E te je dobar izvor magnezijuma. "Vitamin E snažan je antioksidans koji štiti arterije od oksidativnog stresa, jednog od faktora koji mogu pridoneti razvoju srčanih bolesti", kaže Ehsani.

Oksidativna oštećenja s vremenom mogu dovesti do nakupljanja plaka u arterijama, poznatog kao ateroskleroza, što može povisiti krvni pritisak. Magnezijum je takođe važan jer pomaže regulisati krvni pritisak i šećer u krvi, što je ključno za zdravlje srca.

Kako kikiriki utiče na zdravlje srca

"Kikiriki ima nešto drugačiji nutritivni profil. Iako, poput badema, sadrži uglavnom nezasićene masti, po porciji ima nešto više proteina te znatno više niacina i folata", napominje Hemler. Hranljive materije iz kikirikija zajedno deluju tako što podupiru zdravlje srca i smanjuju rizik od moždanog udara.

Zanimljivo je da tanka spoljašnja opna kikirikija sadrži korisne bioaktivne spojeve, uključujući antioksidanse. Neka istraživanja čak sugerišu da je konzumacija kikirikija barem dvaput nedeljno povezana s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Kikiriki je poznat i po pozitivnom učinku na nivo holesterola, delimično zahvaljujući niacinu, vitaminu B grupe za koji je dokazano da pomaže sniziti LDL holesterol i trigliceride te povećati HDL holesterol.

Stres je danas gotovo neizbežan, a ponekad je najjednostavniji način nošenja s njim posegnuti za pravim međuobrokom. Istraživanja pokazuju da osobe koje dnevno pojedu otprilike jednu porciju kikirikija mogu osećati manje tjeskobe. To upućuje na to da jedinstvena kombinacija hranljivih materija i bioaktivnih spojeva u kikirikiju može imati važnu ulogu u podršci mentalnom zdravlju.

Koji je orašasti plod bolji za srce?

Kao što je često slučaj kad je reč o ishrani, jedan izbor nije nužno bolji od drugog. I bademi i kikiriki nude brojne dobrobiti za zdravlje srca. "I bademi i kikiriki imaju svoje prednosti. Zato je uključivanje različitih orašastih plodova u ishranu najbolji način da organizmu osigurate širok spektar nutrijenata korisnih za srce", kaže Ehsani.

Hemler se slaže i dodaje da nema jasnog pobednika. "Najzdraviji izbor često je onaj kojeg ćete se zaista dugoročno pridržavati", ističe. Na izbor utiču faktori poput ukusa, cene, dostupnosti i veličine porcije. Na kraju, i bademi i kikiriki mogu pridoneti zdravlju srca kao deo uravnotežene ishrane.

Video: