Jedna žena odlučila je da potpuno promeni način ishrane i pređe na mesnu dijetu (karnivor dijetu) – bez ugljenih hidrata, voća i povrća. Nakon šest godina ovakvog režima, tvrdi da su rezultati bili šokantni.

Pre šest godina Bela je sa veganske ishrane prešla isključivo na meso i mlečne proizvode. Danas redovno deli svoja iskustva na društvenim mrežama i govori o efektima koje je ova drastična promena imala na njeno telo i zdravlje.

Smršala 11 kilograma

Bela kaže da je tokom godina na ishrani baziranoj samo na mesu izgubila više od 11 kilograma.

Prema njenim rečima, ova dijeta joj je pomogla da:

· reguliše menstrualni ciklus

· smanji bolne menstruacije

· poboljša stanje kože

· stabilizuje energiju i raspoloženje.

U jednom videu izjavila je: "Nisam pojela nijedan ugljeni hidrat, komad voća ili povrća šest godina. Ne osećam manjak energije niti hormonske probleme. Moje telo sada sagoreva masti kao gorivo."

Tvrdi da joj se promenio miris tela

U drugom obraćanju navela je da joj se, nakon prelaska sa veganske na mesnu ishranu, značajno promenio i telesni miris. "Dok sam bila veganka, imala sam problem sa nadimanjem i znojenjem. Sada, otkako jedem samo meso, nemam gasove i prijatnije mirišem", istakla je.

Ovakve tvrdnje izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama, posebno među zagovornicima balansirane ishrane.

Stručnjaci upozoravaju na balans

Ipak, stručne zdravstvene institucije upozoravaju da dugoročna ishrana bez voća, povrća i vlakana može imati rizike. Preporuke britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) navode da zdrava i uravnotežena ishrana treba da uključuje:

· najmanje pet porcija voća i povrća dnevno

· hranu bogatu vlaknima

· izvore proteina

· mlečne proizvode ili njihove alternative

· zdrave masti.

Takođe, savetuje se da unos crvenog i prerađenog mesa ne prelazi 70 grama dnevno.

