Ejmi Sigar (38) mesecima je osećala utrnulost i trnce na levoj strani lica te je gubila sluh na jednom uhu. Iako je u januaru 2024. posetila lekara porodične medicine, rečeno joj je da nije doživela moždani udar niti paralizu lica te da se javi ako se simptomi nastave. Tek je magnetna rezonanca zakazana za mart, zbog potpuno nepovezanog problema s bolovima u leđima, otkrila pravi uzrok njenih tegoba.

Meseci zanemarenih simptoma

Menadžerka veleprodaje proizvoda za kosu i lepotu iz Londona, bila je šokirana kada su joj u bolnici Kingston saopštili da je snimak pokazao "nešto" na njenom mozgu. Prisećajući se tog zastrašujućeg iskustva, ispričala je kako se osećala.

"Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, mislila sam da ću umreti. Tumor mi se jednostavno prišunjao. Živela sam normalnim životom, ne shvatajući da imam taj ogroman tumor u glavi jer nije uticao na mene na očigledan i dramatičan način", rekla je Ejmi.

"Kad se sada osvrnem, imala sam oštećen sluh na jednom uhu i zbog toga sam trebala otići lekaru. No, kako to nije uticalo na moj svakodnevni život i nije mi stvaralo veće probleme, jednostavno sam nastavila dalje. Ispostavilo se da su to zapravo bili simptomi nečeg vrlo zastrašujućeg", dodala je.

Borba za dijagnozu i slučajno otkriće

Nakon pregleda kod lekara porodične medicine, Ejmi je upućena na neurološku procenu, do koje nikada nije došlo. "Medicinska sestra nazvala me nedelju dana kasnije i rekla da su neurolozi odbili moju uputnicu te mi savetovali kognitivno-bihevioralnu terapiju", objasnila je. "Kako su me mogli odbiti, a da me nisu ni videli ni procenili? Tražila sam drugo mišljenje kod drugog lekara, ali do tog pregleda nikada nije došlo jer je pre stigao termin za magnetnu rezonancu zbog mojih leđa."

Upravo je taj pregled doveo do dijagnoze akustičnog neuroma, retkog i nekancerogenog tumora koji raste na glavnom nervu koji povezuje unutarnje uho s mozgom. Takvi tumori obično rastu sporo tokom više godina i ne šire se na druge delove tela, ali mogu uzrokovati probleme poput gubitka sluha i nestabilnosti. Najčešće pogađaju odrasle osobe u dobi od 30 do 60 godina i obično nemaju očigledan uzrok.

Operacija i novi početak

U maju je Ejmi podvrgnuta operaciji u bolnici St George's radi uklanjanja tumora. Njenu potresnu priču je objavio The Sun.

"Operacija je prošla jako dobro, iako sam zbog nje izgubila sluh na desnom uhu, na šta su me lekari i upozorili", rekla je. "Mislila sam da će polovina mog sveta utihnuti, ali snalazim se. Koristim posebna pomagala za osobe s jednostranom gluvoćom koja mi zaista pomažu. Budući da je tumor bio pričvršćen za moj facijalni nerv, hirurzi su ostavili maleni deo kako bi izbegli nepopravljivu štetu na nervu, zbog koje bih ostala paralizovana na jednoj strani lica."

Danas Ejmi na svakih šest meseci odlazi na kontrolne preglede, a poslednji nalaz u martu bio je uredan. Sada prikuplja novac za organizaciju Brain Tumour Research učestvujući u izazovu u kojem će tokom maja prepešačiti 200 kilometara.

Video: