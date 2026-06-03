Dok trendovi dolaze i prolaze iz sezone u sezonu, postoje komadi garderobe koji uspevaju da zadrže svoje mesto u modnom svetu bez obzira na trenutne trendove. Ovog leta upravo su svetle farmerke postale jedan od najtraženijih komada, a modne zaljubljenice ih nose u gotovo svakoj prilici.

Njihova popularnost nije iznenađenje. Svetli teksas savršeno se uklapa u opuštenu letnju estetiku, lako se kombinuje sa lanenim košuljama, jednostavnim majicama, topovima i sandalama, a istovremeno ostavlja utisak sređenog i modernog stila. Posebno su traženi modeli ravnog kroja koji laskaju različitim tipovima građe i pružaju udobnost tokom toplih dana.

Modni stručnjaci ističu da su svetle farmerke ove godine postale svojevrsna zamena za klasične tamnoplave modele, jer deluju svežije i ležernije. Upravo zbog toga mogu se videti na ulicama modnih metropola, društvenim mrežama i u kolekcijama brojnih brendova.

Dodatni razlog njihove popularnosti jeste i činjenica da se lako uklapaju u trend takozvanog „bezvremenskog oblačenja“, koji podrazumeva kupovinu kvalitetnih komada koji se mogu nositi godinama. Umesto upadljivih modela i kratkotrajnih trendova, sve više ljudi bira jednostavne krojeve i neutralne nijanse koje ne izlaze iz mode.

Bilo da ih nosite uz bele patike za dnevnu varijantu ili uz sandale sa potpeticom za večernji izlazak, svetle farmerke pokazale su se kao jedan od najsvestranijih komada sezone. Zato ne čudi što su ovog leta među najprodavanijim modnim komadima i što mnogi smatraju da bez njih nema kompletne letnje garderobe.