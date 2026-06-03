Na jednom beogradskom događau pojavile su se sestre Bekvalac, odnosno Kristina i Nataša koje su svojim izgledom momentalno privukle pažnju. Ne samo da su njihove kombinacije bile dominantne, nego su svima za oko zapale i njihove vitke figure.





Savršena linija Nataše Bekvalac

Kako često dobija pitanja o ishrani i održavanju vitke linije, Nataša je na društvenim mrežama odlučila je da sa pratiocima podeli svoj režim. Ističe da ove godine puni 46 godina i da se oseća bolje nego ikada. Otkrila je i da joj već godinama u tome pomaže bliska prijateljica i nutricionistkinja, koja vodi računa o njenoj ishrani, iako se ne pridržava uvek svih saveta koje dobije.

Zato je odlučila da pojednostavi stvari i objasni šta radi kada želi da za nekoliko nedelja svoju figuru dovede do izgleda kakav ima na fotografiji.



— Pijem izmedju 2 i 3 litre vode dnevno. Spavam od 6 do 8 sati po mogućstvu zaspim pre ponoći.

Prvi obrok unesem između 10 i 12 sati, a završim između 18 i 20h (8 sati klopa) nakon toga samo voda.



Doručak: palenta ili 3 jajeta i salata ili integralni sendvič



Ručak: meso (piletina, ćuretina ili riba) + grilovano povrce + salata koliko god zelite



Večera: kiselo mleko sa čiom ili pola od ručka — napisala je ona na svom Instagram nalogu.

Na kraju je poručila da je mnogo važnije od broja centimetara u struku koliko tereta i obaveza ljudi svakodnevno nose na svojim leđima. Dodala je da je u današnjem ubrzanom i stresnom vremenu briga o mentalnom zdravlju podjednako važna kao i fizički izgled, pa je u šaljivom tonu preporučila redovne razgovore sa psihijatrom. Svoju objavu završila je srdačnim pozdravom upućenim pratiocima.

Ali summa summarum, iako je jelovnik javno podelila Nataša, sigurno ga je i Kristina iskopirala, jer i njena linija je savršena.





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