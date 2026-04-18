Zamislite da ste upravo iseckali sirovo meso dok pripremate večeru. Možda ste brzo obrisali ruku kuhinjskom krpom ili pokupili malu prosutu količinu sojinog sosa njime. Jasno je da ćete tu krpu baciti na pranje posle večere, ali da li treba učiniti nešto posebno da ga dezinfikujete? Ili je sasvim u redu staviti ga u korpu za veš zajedno sa odećom?

Stručnjaci za pranje veša su otkrili kako oprati kuhinjske krpe kako bi se eliminisale bakterije.

Evo šta su rekli.

Ne morate uvek koristiti toplu vodu

Kada je reč o temperaturi vode za pranje prljavih krpa, najbolje je koristiti toplu ili vruću vodu, iako uvek treba proveriti oznaku za negu na samoj krpi.

Vruća voda može ubiti mikrobe i povećati efikasnost deterdženata, objašnjava Džil Roberts za Real Simple, docentkinja javnog zdravlja na Univerzitetu Južna Florida.

„Ovo često nazivamo ‘dekontaminacijom’, što znači smanjenje broja mikroba na nivoe koji verovatno neće izazvati bolest“, kaže ona. Budite oprezni i izaberite vruću vodu ili program za dezinfekciju ako su vaše krpe brisale površine koje su imale sirovo meso ili jaja.

Ako je krpa korišćena samo za sušenje čistih ruku, dovoljna je topla voda.

Patrik Ričardson, autor knjiga ,,House Love i Laundry Love", kaže da nikada ne koristi vruću vodu za pranje veša. „Sa modernim tkaninama, deterdžentima i mašinama, stvarno nije potrebno. Uvek koristim toplu vodu i ekspres program“, kaže on. „Takođe, prolazim kroz mnogo kuhinjskih krpa jer nisam ljubitelj papirnih ubrusa.“

Koristite izbeljivač pravilno da bi bio efikasan

Ako želite dodatnu zaštitu, možete koristiti izbeljivač za ubijanje bakterija. Prema Dr. Roberts, izbeljivač može sterilizovati predmete i ukloniti skoro sve mikroorganizme, ali debljina krpe i tip prljavštine mogu uticati na njegovu efikasnost.

„Pratite uputstva na flaši izbeljivača za pravilno razblaživanje“, savetuje ona. „Mnogi ljudi dodaju previše izbeljivača i premalo vode — oba su potrebna da bi izbeljivač pravilno delovao.“

Ako vam je običan hlorni izbeljivač previše jak, možete koristiti kiseonički izbeljivač, koji je obično nežniji za tkanine. „Hlorni izbeljivač kod mene u kući je nikad“, kaže Ričardson. „Kiseonički izbeljivač koristim stalno za kuhinjske peškire. Očisti ih, uklanja neprijatne mirise i pritom je sigurniji za tkanine i boju.“

Perite krpe odvojeno od odeće

Ako sve može biti čisto u jednom ciklusu, zašto ne staviti sve zajedno, zar ne? Stručnjaci to ne preporučuju.

„Ironično, vaša odeća može biti prljavija od kuhinjskih peškira, mikrobiološki gledano. Ne bih preporučila njihovo pranje zajedno — mrlje su veća pretnja od mikroba“, kaže Dr. Roberts. „Ali krpe možete prati sa peškirima iz kupatila, jer su oba tipično kontaminirana mikroorganizmima.“

Učestalost pranja treba da varira

Koliko često treba prati kuhinjske krpe zavisi od njihove upotrebe. „Onu pored sudopere sa kojom brišem ruke? Svakih nekoliko dana“, primećuje Ričardson. „Onu koju koristim dok kuvam, brišem mrlje i čistim radnu površinu? Odmah posle korišćenja.“

Krpe koje su često mokre ili imaju mrlje takođe treba što pre staviti u pranje.

Jedan od najboljih načina da kuhinjske krpe ostanu bez bakterija, prema Dr. Roberts? „Koristite dezinfekciona ili izbeljivačka sredstva u maramicama za čišćenje prolivenih visokorizičnih namirnica kao što su sirovo meso i sok od peradi“, kaže ona. „To štiti peškire i dekontaminira kuhinjske površine.“

Bonus video: