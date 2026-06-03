Određene vrste cveća ne služe samo za ukrašavanje bašte, već mogu pomoći i u zaštiti biljaka od različitih štetočina. Zahvaljujući svojim prirodnim svojstvima, pojedini cvetovi odbijaju insekte ili ih privlače dalje od povrća, čime doprinose zdravijem i uspešnijem uzgoju biljaka.

Borač se često sadi pored paradajza jer pomaže u odbijanju štetočina koje ga napadaju, a pritom je i dekorativan. Njegovi cvetovi su jestivi i mogu se dodavati salatama.

Dragoljub ima drugačiju ulogu privlači lisne vaši, zbog čega one manje napadaju povrtarske kulture poput graška i pasulja. Na taj način deluje kao prirodna zaštita za useve.

Hrizanteme sadrže prirodni insekticid poznat kao buhač, koji odbija brojne štetočine, uključujući mrave, bubašvabe, stenice, buve i krpelje. Ipak, zbog snažnog dejstva treba biti umeren sa njihovom sadnjom kako ne bi oterale i korisne insekte.

Petunije su poznate kao univerzalni saveznik u bašti jer pomažu u zaštiti biljaka od različitih vrsta buba i štetočina, posebno pasulja.

Kadifice su među najpopularnijim biljkama za prirodnu zaštitu bašte. Njihovi sastojci pomažu u sprečavanju pojave nematoda koje oštećuju korenje paradajza, a korisne su i kada se sade uz kupus, brokoli i karfiol jer odbijaju štetočine koje napadaju kupusnjače.