Tri horoskopska znaka dostižu zasluženi uspeh 4. juna 2026.

Uspeh se ne meri uvek finansijskom dobiti, i iako ovaj dan može doneti materijalni napredak, Mesečeva faza opadajućeg gibujućeg Meseca u Jarcu više je vezana za završetak i zaokruživanje.

Naš uspeh nas vodi do kraja tokom ovog lunarnog tranzita. Ovi horoskopski znakovi gledaju na zatvaranje ciklusa i osećaj zadovoljstva koji iz toga dolazi.

„Uspeli smo! Završili smo ono što smo započeli, i ovde postoji neverovatna radost. Otvoreni smo za tu sreću i ponosni smo na sebe što smo istrajali. Naša upornost i odlučnost se isplaćuju.“

Devica

Niste uvek bili sigurni da će ono čime ste se bavili uspeti, ali ste ipak istrajali. Sada izgleda da se, na svoj način, praksa zaista isplatila. Uradili ste odličan posao danas.

Osećate se sjajno jer ste nešto preuzeli i doveli do kraja. Niste odustali, iako ste to ponekad bili u iskušenju. Sada ste možda prvi put posle dužeg vremena uspešni.

Dozvolili ste sebi i mentalni predah, jer ste sebi dopustili da se osećate dobro zbog onoga što ste postigli. Ne kažnjavate sebe niti umanjujete svoj uspeh. Uz pomoć opadajućeg gibujućeg Meseca u Jarcu, osećate se uspešno i ostvareno.

Jarac

Najčešće se uspeh vezuje za posao. Iako to može biti slučaj i ovog dana, shvatate i da je uspeh ličan. Uspeli ste, Jarčevi. Uradili ste pravu stvar i sada ste nagrađeni.

Na neki način, ono što ovaj dan čini posebnim jeste to što vaš uspeh nije samo vezan za posao. Nekako ga to čini vrednijim. Radi se o nečemu što ste uradili za drugu osobu i načinu na koji je ta osoba reagovala.

Učinili ste da se neko oseća dobro, ili čak odlično, i ovakvo velikodušno ponašanje vas navodi da se osećate kao da vas univerzum nagrađuje. Dati drugima je blagoslov, i tokom opadajućeg gibujućeg Meseca u vašem znaku, to je vaš lični uspeh.

Ovan

Ovo je dan kada završavate nešto za šta ste i sami sumnjali da ćete ikada završiti. Uradili ste ono što je bilo potrebno, Ovnovi, i sada osećate snažan osećaj završetka. To je vrlo ispunjavajuće i donosi veliko olakšanje.

To takođe otvara vrata za nove prilike i ideje s kojima možete da radite. Završili ste jedan projekat, što znači da prelazite na sledeći. Niste osoba koja dugo miruje — spremni ste za nova postignuća.

Ovo je vaša vrsta uspeha. Zbog opadajućeg gibujućeg Meseca u Jarcu, uspevate da završite jednu stvar i odmah pređete na drugu. Osećate se kreativno i inspirisano. Sve je zaista dobro, navodi Your Tango.

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