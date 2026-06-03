Piće koje najviše ugrožava bubrege često nije ono koje se služi u kafanama, već ono koje se kupuje na benzinskim pumpama i u prodavnicama. Energetska pića, zaslađena gazirana pića sa veštačkim zaslađivačima i velike količine ledenih čajeva mogu dugoročno opteretiti bubrege više nego što mnogi pretpostavljaju. Problem je u tome što bubrezi nemaju receptore za bol, pa oštećenja mogu da napreduju godinama bez jasnih upozorenja. Simptomi se često javljaju tek kada je veliki deo njihove funkcije već narušen.

Energetska pića predstavljaju poseban izazov za organizam. Limenka od pola litra može sadržati količinu kofeina uporedivu sa nekoliko espresa, uz dodatak taurina i velike količine šećera. Kada se konzumiraju brzo, rashlađena i često na prazan stomak, bubrezi i kardiovaskularni sistem trpe dodatno opterećenje. Povećava se krvni pritisak, a organizam mora da obradi veliku količinu stimulativnih supstanci u kratkom vremenskom periodu.

Za razliku od alkohola, čije su štetne posledice opštepoznate, energetska i zaslađena pića mnogi doživljavaju kao bezazleno osveženje. Upravo zbog toga njihova svakodnevna i prekomerna konzumacija često prolazi nezapaženo.

Najveći rizik za zdravlje bubrega predstavljaju energetska pića sa visokim sadržajem kofeina, šećera i drugih stimulansa, naročito ako se piju svakodnevno, na prazan stomak ili u kombinaciji sa alkoholom i intenzivnom fizičkom aktivnošću.

Postoje i znaci koje ljudi često zanemaruju. Dugotrajna pena u mokraći, jutarnji otoci oko očiju i uporan bol u donjem delu leđa mogu ukazivati na probleme sa bubrezima. Mnogi ove simptome pripisuju drugim uzrocima i ne obraćaju im dovoljno pažnje. Kada laboratorijske analize pokažu povišene vrednosti kreatinina, oštećenje bubrega je često već prisutno i njegovo potpuno povlačenje može biti otežano.