Hilarija Boldvin, supruga holivudskog glumca Aleka Boldvina i instruktorka joge, otvoreno je progovorila o dvadesetogodišnjoj borbi s poremećajem ishrane, a koliko je stanje bilo ekstremno otkrila je u emisiji Page Six Radio na SiriusXM-u.

- Sve sam prošla. Imala sam anoreksiju, bulimiju, prejedala sam se, nedovoljno sam jela - rekla je bivša zvezda šoua "Dancing with the stars" te dodala kako je u jednom trenutku bila toliko loše da se plašila kalorija u pasti za zube.

Tvrdi kako je s dijetama krenula već sa pet godina, a kako je odrastala borila se i s problemom gde nije mogla razlikovati osećaje sitosti i gladi.

- Kad se osvrnem unazad, izgledala sam dobro. Ali tada sam mislila da sam kit. Samo sam mislila da je nešto slomljeno u meni - ispričala je i istakla kako je uložila puno truda kako bi prevladala poremećaj ishrane pre nego što je počela da rađa decu, a danas ih sa slavnim glumcem ima sedmoro.

Hilarija je istakla kako je ADHD bio je jedan od razloga zašto je bila "hiperfokusirana" na ozdravljenje.

- Ne želim ovako da živim, jadna sam. Ne mogu da imam dobre odnose, ne mogu da imam dobra prijateljstva, ne mogu da jedem napolju na večeri s ljudima. To je jednostavno toliko, toliko, toliko stresno - prisetila se.

Hilarija Boldvin je naglasila kako iste obrasce ne želi preneti na svoju decu, pa s njima nastoji da razgovara o hrani na potpuno otvoren i iskren način.

- Ono što pokušavam učiniti sa svojom decom jeste osnažiti ih, razgovarati o snazi, razgovarati o tome: ‘Kakav osećaj u vama budi hrana?' - ispričala je, ali i ipak priznala kako smatra da nije idealno kada posegnu za grickalicama, ali im zbog toga ne stvara osećaj krivice.

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