Kada je 31. avgusta 1997. u saobraćajnoj nesreći u Parizu poginula princeza Dajana, svet je ostao u šoku. Odlazak miljenice naroda u 36. godini rastužio je milione ljudi, a tek nakon njene smrti otkriveno je da je još ranije sastavila testament, iako niko nije očekivao da će on tako brzo stupiti na snagu.

U trenutku smrti iza sebe je ostavila dvojicu sinova, tada maloletne prinčeve Vilijama i Harija. Pretpostavlja se da je testament sastavila ubrzo nakon razvoda od tadašnjeg princa, a današnjeg kralja Čarlsa III, kada je vrednost njene imovine procenjena na čak 21.711.485 funti, odnosno više od 30 miliona dolara.

Nakon podmirenja dugova i plaćanja poreza na nasledstvo, vrednost ostavštine smanjila se na oko 17 miliona dolara. Najveći deo nasledstva pripao je upravo Vilijamu i Hariju, koji su svojim delom mogli slobodno raspolagati tek nakon što su navršili 30 godina.

Dajana nije zaboravila ni humanitarni rad kojem je bila posvećena tokom života. Fondacija kojom danas upravljaju i njeni sinovi ostavila je 1,4 miliona dolara, a u nju su prenesene i brojne vredne haljine te komadi nakita po kojima je princeza ostala prepoznatljiva. Upravo su se iz te arhivske kolekcije znale poslužiti i njene snaje, Kejt Midlton i Megan Markl.

Među naslednicima našlo se i 17 dece kojima je Dajana bila kuma. Njima je ostavila predmete velike sentimentalne vrednosti, uključujući porodične fotografije, umetnine i deo ličnih uspomena koje je godinama brižno čuvala.