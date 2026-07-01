Kloi Kardašijan podelila je nekoliko novih fotografija na društvenim mrežama, no fanovi su se fokusirali na jedan, za mnoge neverovatan, detalj. Zvezda rijalitija objavila je seriju slika na kojima pozira u potpuno crnoj odeći, a osim njenog srećnog izraza lica, komentatori su masovno pohvalili njenu fizičku formu, a posebno mišićave ruke.

U fokusu mišićave ruke

Čini se da se Kloini redovni odlasci u teretanu itekako isplate, a fanovi su oduševljeni njenom figurom, ponajviše vrlo definisanim rukama.

"Ruke su brutalneeeee", oduševljeno je napisao jedan fan, dok je drugi dodao: "Svaka čast na tim tricepsima."

"Te ruke!!! O moj Bože!", napisao je jedan fan, a drugi se nadovezao: "Predivna!! i te ruke", uz emotikone srca u očima i plamenova.

"Pomalo sam ljubomorna"

Ova pažnja traje već neko vreme, nakon što su fanovi primetili rezultate njenog napornog rada u teretani. Jedan oduševljeni fan podelio je fotografiju Kloi i napisao objavu posvećenu njenim rukama, uz pitanje o tačnom treningu i ishrani, zamolivši za detalje.

"Njena ramena su stvarno odlična. Pomalo sam i ljubomorna", priznala je druga obožavateljka. "Imam utisak da je ona jedina Kardašijanka koja izgleda kao da diže tegove."

Dobra vest je da je njen lični trener otkrio kako je došla do nove, snažnije forme. Zvezda šoua "Keeping Up With The Kardashians" radi s trenerom Džoelom Bouraimaom od 2013. godine i, prema pisanju Women's Healtha, trenira redovno već oko 10 godina.

Za ovakav izgled potreban je ozbiljan rad i disciplina, a Kloi očigledno nije tek povremen posetilac teretane. Bouraima je rekao da Kloi trenira "najmanje tri do pet puta nedeljno", a ponekad i više ako se priprema za nešto posebno poput "fotografisanja ili nekog događaja". U takvim slučajevima ponekad odradi i "dva treninga dnevno".

Fokusirana na vežbe snage

Objasnio je da se njeni treninzi uglavnom sastoje od vežbi za celo telo, ali da je u poslednje vreme posebno fokusirana na vežbe snage kako bi oblikovala ruke kroz redovne i posvećene treninge.

Trener je pojasnio: "Često koristimo posebne vežbe kako bismo ciljali različite delove ruku. Na primer, kod bicepsa koristimo tzv. čekić zahvat kako bismo izbegli razvoj kraćeg dela bicepsa, onog koji stvara 'izbočinu' koju Kloi ne želi."

Iznad svega, kaže da joj estetika nije prioritet, nego snaga i zdravlje te sposobnost da bude aktivna s decom. Dodao je da je cilj održati je "što funkcionalnijom, trenira kako bi se mogla igrati s decom i raditi sve što želi, koliko god dugo želi."

U svakom slučaju, sav taj trud se zasad itekako isplatio.

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