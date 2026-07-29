Hilarija Boldvin je otvoreno govorila o nekoliko svakodnevnih roditeljskih trenutaka u kojima se mnogi mogu prepoznati.
Ova majka sedmoro dece (42) je tokom svog gostovanja u emisiji „Whine Down with Jana Kramer“ priznala da ponekad pogrešno izbroji i pomeša svoju decu. Hilarija, koja decu deli sa suprugom Alekom Boldvinom (68), ispričala je voditeljki Dženi Kramer da često izgovori sva njihova imena redom pre nego što odustane i jednostavno im rekne da prestanu sa tim što rade.
„Verujte mi, pogrešim u brojanju“, objasnila je. „Ja sam ona vrsta majke koja, kada neko nešto radi, nasumično izgovori sva ostala imena i na kraju kaže: ’Znaš šta, ko god da si, prestani da radiš to što radiš.’“
Ona je takođe govorila i o svom i suprugovom stilu vaspitavanja dece, otkrivši da je ona „alfa roditelj“.
„I Alek i ja smo izuzetno, izuzetno strastveni i temperamentni“, objasnila je. „Znam da sam ja alfa roditelj. Postoje određene stvari za koje on zna da mora da traži moju dozvolu kada su deca u pitanju. Znate na šta mislim? Pa tako bude: ’O, da li mogu da dobiju to i to.’ A ja kažem: ’Ne. Ne mogu to da dobiju.’ [Ili] ’Da li mogu da idu?’ ’Ne. Ne mogu.’“
„A opet, postoje druge stvari, poput našeg društvenog rasporeda, gde on ima veću slobodu da odlučuje“, objasnila je. „Tako da, znate, svako od nas ima svoju ulogu.“
Alek i Hilarija imaju ćerke Karmen Gabrijelu (12), Mariju Lusiju Viktoriju (5) i Ilariju Katalinu Irenu (3), kao i sinove Rafaela Tomasa (11), Leonarda Anhela Čarlsa (9), Romea Alehandra Davida (8) i Eduarda „Edua“ Pao Lukasa (5).
Poruka deci
Glumac je takođe otac ćerke Ajrland (30) iz prethodne veze. Prošlog meseca, je razgovarao je za E! News na premijeri dokumentarnog filma „Gaslit“, gde je podelio jednu glavnu poruku koju želi da usadi u svoju osmoro dece.
„Pa, jedno vreme sam mislio da samo želim da guraju moja kolica. Kažem im: ’Želim da trenirate i ojačate jer ćete uskoro gurati starca u kolicima’“, našalio se on, pre nego što je nastavio: „Ali želim da moja deca odrastaju gajeći nadu, jer je trenutno situacija beznadežnija nego što sam ikada video.“
„Mislim, deca imaju skriveni kapacitet učenja. Ona razumeju“, dodao je. „To možda nije na vrhu njihovog jezika u svakodnevnom govoru, ali ona shvataju. I... moramo nastaviti da se borimo kako bismo dokazali našoj deci da moraš nastaviti borbu. Moraš imati nadu i moraš nastaviti da se boriš kako bi preuzeo uzde vlasti u našem društvu i tu odgovornost, tu ogromnu odgovornost, oduzeo od ljudi koji će je zloupotrebiti.“
Porodične uspomene
Tokom ovogodišnjih praznika, ova bliska porodica uživala je u zajedničkoj zabavi na snegu. Alek i Hilarija podelili su zajedničku objavu na Instagramu koja ih prikazuje kako uživaju na snegu sa svojom decom. Snimak, propraćen pesmom Čaka Berija „Run Rudolph Run“, prikazuje blisku porodicu kako uživa na padinama u avanturi sankanja.
„Sankali se... jeli... sneg“, napisala je Hilarija u opisu objave, uz nekoliko heštegova uključujući „porodica“ i „smešno“.
Nakon prvobitne objave, Hilarija se našalila na račun svog supruga koji je ispao iz sanki u sneg.
Komični snimak, koji je podelila na Instagramu sledećeg dana, počinje tako što Aleka guraju niz brdo na gumi za sneg. U jednom trenutku se vidi kako Hilarija sklanja s puta dok se Alek prevrće sa gume i pada licem direktno u sneg. Snimak, propraćen pesmom Ališe Kiz „Fallin’“, završava se dok Alek leži na zemlji, uz tekst koji se pojavljuje na ekranu: „Ne brinite, ustao je bez problema.“
„Niko nije povređen tokom snimanja ovog videa“, napisala je u opisu objave.
Bonus video:
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