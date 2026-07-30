Ruska manekenka Irina Šajk navodno je ponovo zaljubljena nakon kratke romanse sa Tomom Brejdijem. Kako prenosi People, slavna lepotica je u vezi sa Devinom Bukerom, NBA zvezdom i bivšim dečkom Kendal Džener.

Izvor blizak paru otkrio je da su se Irina i Devin upoznali preko zajedničkih prijatelja pre nekoliko meseci.

- Veza je još uvek na početku, ali se zaista mnogo dopadaju jedno drugom - rekao je izvor.

Dodao je i da manekenka i košarkaš nastoje da što više vremena provedu zajedno tokom leta, pre nego što Buker počne pripreme za novu NBA sezonu.

- Očekujte da ćete Irinu viđati na nekim njegovim utakmicama. Zaista joj se mnogo dopada - istakao je izvor.

Šajk i Buker su nedavno navodno viđeni zajedno u Hamptonsu, luksuznom delu države Njujork, o čemu je prvi izvestio portal Deuxmoi.

I manekenka i košarkaš ranije su bili u vezama sa poznatim ličnostima, ali su svoje ljubavne odnose uglavnom držali podalje od očiju javnosti.

Irina Šajk je od 2015. do 2019. godine bila u vezi sa glumcem Bradlijem Kuperom, sa kojim ima ćerku Leu. Godine 2021. povezivali su je i sa reperom Kanjeom Vestom, dok je prema navodima izvora 2023. godine bila u vezi sa bivšom NFL zvezdom Tomom Brejdijem. Njih dvoje su navodno pokušali da obnove romansu i tokom 2025. godine, ali taj pokušaj nije dugo potrajao.

Sa druge strane, Devin Buker je od 2020. do 2022. godine bio u vezi sa manekenkom Kendal Džener, koja je danas u ljubavnom odnosu sa glumcem Džejkobom Elordijem, zvezdom serije „Euforija“.