Džanel Pariš i Saša Farber su se razišli nekoliko meseci nakon što su svoju vezu zvanično objavili na Instagramu.
Izvor je 28. jula obavestio časopis People o njihovom raskidu. Parišova i profesionalni plesač iz emisije ,,Dancing With the Stars" su zvanično potvrdili svoju romansu u objavi na Instagramu koja je u međuvremenu obrisana. Na jednoj fotografiji ona je zagrlila golog do pojasa Farbera, ljubeći ga u obraz dok je on pravio selfi.
„April je bio neverovatan“, napisao je on u opisu fotografije.
Parišova je nagovestila da su u vezi u šaljivom Snimku na TikToku podeljenom nekoliko dana ranije. Farber je vrteo glumicu dok su pokazivali svoje plesačke pokrete, dok se Parišova šalila kako su se „slučajno sreli“ na „parkingu“. Zvezda rijalitija od tada se pojavila u nekoliko njenih video-snimaka na TikToku.
Ona je u intervjuu za časopis Us Weekly objavljenom u junu objasnila da su ona i Farber bili „prijatelji godinama“ pre nego što su počeli da zabavljaju. Upoznala ga je tokom učešća u emisiji ,,DWTS" još 2014. godine.
„Učestvovala sam u toj emisiji i on je veoma dugo bio moj pajtos Saš, a onda smo ponovo uspostavili kontakt i evo nas gde smo“, podelila je zvezda serije ,,Slatke male lažljivice".
Veza
Parišova je u međuvremenu, u maju, govorila o njihovoj vezi za časopis People, nazivajući Farbera „pravom svetlošću“.
„On jednostavno donosi toliko ljubavi, svetlosti i pozitivne energije ljudima širom sveta“, rekla je ona. „On je jednostavno najbolji.“
Razvod
Ubrzo nakon što je veza između Parišove i Farbera postala javna, glumica i njen suprug sa kojim je bila sedam godina u braku, Kris Long, podneli su zahtev za razvod. Portal TMZ je 29. aprila izvestio da su ona i hemijski inženjer podneli zajednički zahtev za razvod braka.
Prema pisanju ovog medija, Parišova i Long su se u dokumentima usaglasili oko supružanskog izdržavanja, podele imovine, sudskih troškova i datuma rastanka. Bivši par, koji se venčao 2018. godine na Oahuu na Havajima, potvrdio je da se razilazi 10. aprila, nakon što su se razišli nekoliko meseci ranije, prenosi časopis Us Weekly.
Farber je prethodno bio u braku sa plesačicom i koreografkinjom Erom Slejter. Venčali su se 2018. godine, a razveli 2024.
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