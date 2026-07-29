Ćerka Madone, Mersi Džejms, radi za Endija Koena u njegovoj popularnoj emisiji „Watch What Happens Live“, uprkos tome što pevačica i voditelj godinama neguju prijateljsko, ali šaljivo rivalstvo.

Izvor je za Daily Mail otkrio da je 20-godišnju Mersi video u studiju emisije u Njujorku pre nekoliko nedelja.

„Divna je, zaista jedno od najljubaznijih i najslađih devojaka koje možete upoznati“, rekao je izvor.

Vest o njenom poslu prva je slučajno otkrila glumica i komičarka Rouzi O'Donel u nedavnom intervjuu za magazin People.

„Često se dopisujemo, a nedavno sam videla njenu ćerku u emisiji ‘Watch What Happens Live’. Njena ćerka Mersi tamo radi“, ispričala je O'Donel.

Glumica je opisala i njihov neočekivani susret.

„Endi mi je rekao: ‘Pogledaj!’ Pomislila sam da me upoznaje sa nekom članicom produkcije. Prišla sam i rekla: ‘Ćao, kako se zoveš?’ A ona mi odgovara: ‘Rouzi, ja sam Mersi!’ Ostala sam u šoku i pitala je: ‘Bože, šta ti radiš ovde?’“

O'Donel je dodala da Mersi tamo radi već oko godinu dana.

„Bila sam presrećna zbog nje i veoma ponosna“, rekla je.

Madona (67) usvojila je Mersi iz Malavija 2009. godine.

Pored nje, pevačica ima još petoro dece: Lurdes Leon (29), Roka Ričija (25), Dejvida Bandu (20) i bliznakinje Ester i Stelu Čikone (13).

Šaljivo prepucavanje sa Endijem Koenom

Madona je privukla pažnju krajem 2023. godine kada je tokom svog koncerta u Njujorku u publici primetila Endija Koena.

U šaljivom tonu nazvala ga je „malom kraljicom koja pravi probleme“, a zatim mu kroz osmeh zapretila:

„Ako kažeš još jednu lošu stvar o meni u svojoj emisiji, bićeš u velikim problemima.“

Dok je to govorila, zamahnula je čašom i malo prosula piće, što je dodatno nasmejalo publiku.

Koen joj je na to samo bezglasno poručio:

„Volim te.“

Dan kasnije podelio je snimak tog trenutka na društvenim mrežama, uz montažu brojnih priloga u kojima je tokom godina govorio o Madoni u svojoj emisiji.

„Doživotni sam Madonin fan, pa mi je ogromna čast što me je kraljica svih onih koji prave probleme nazvala ‘kraljicom koja pravi probleme’. Klanjam se!“, napisao je u opisu objave.