Ali Spenser je prošlog meseca dobila gorko-slatku uspomenu na svoju pokojnu mlađu sestru. Nedavno je ponovo došla do poruke u boci koju su napisale pre skoro 53 godine, kada su obe bile deca.
„Moja sestra, koja je bila veoma kreativna i neobična osoba, je imala zaista sjajan smisao za humor“, rekla je Spenserova za NJ.com. „Odmah ju je oduševila ova ideja i smislila je tu ludu priču.“
Spenserova i njena sestra Lori Bler su napisale ovu poruku jednog letnjeg dana u avgustu 1973. godine u Oušan Sitiju.
„Nije znala kako se pišu sve reči, pa me je zamolila da je napišem umesto nje“, prisetila se Ali.
Poruka je glasila: „Ova boca je puštena u more 20. avgusta 1973. godine na plaži u Drugoj ulici u Oušan Sitiju, dok su me moji otmičari prevozili na ostrvo nedaleko od obale u Atlantiku. Molim vas obavestite moju porodicu da me banda bezobzirnih lovaca na sunđere primorava da ronim za njih u vodama punim ajkula! Molim vas vratite ovu poruku na moju kućnu adresu u [adresa]. Možda ste mi spasili život! Hvala vam. Lori Bler.“
Pronalazak
Poruku u boci je ovog juna čudesno pronašao Džon Koterman, koji je čistio močvare u okrugu Aper, kako prenosi WPVI.
Kao suosnivač inicijative „Tidelands“, Koterman redovno pronalazi boce tokom svojih akcija čišćenja. Ali ova je bila drugačija.
„Ovo dete se šali“, prisetio se Koterman svojih misli. „Ovo je dobra šala.“
Lepa uspomena
Spenserova je na kraju čula za ovo otkriće nakon što je Koterman objavio priču na Fejsbuku.
„Bilo je zaista lepo što se ta poruka vratila u moj život i podsetila me na moju sestru“, rekla je Spenserova o Lori — koja je preminula od raka 2017. godine.
Podsećanje na ovu dečju šalu vratilo je posebne uspomene na njenu sestru, koja je kasnije studirala glumu, udala se i nastavila da se bavi kreativnim radom poput fotografije i izrade nakita.
„U vreme kada smo je pisale, bila je potpuno ubeđena da će poruka biti pronađena, pa mislim da bi sada rekla: ’Jesam ti rekla’“, izjavila je Spenserova.
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