Prvi suprug pevačice Dženifer Lopez, izneo je tvrdnje o turbulentnom periodu iz prošlosti i rekao da je svojevremeno došlo do sukoba između njega i repera Paf Didija, zbog tadašnje veze sa slavnom pevačicom.

Ojani Noa tvrdi da je saznao da ga je Džej Lo varala sa Didijem dok su bili u braku, nakon čega je odlučio da se suoči sa reperom.

„Suočio sam se s njim i rekao mu da ga se ne plašim“, ispričao je Noa, govoreći o događajima iz kasnih devedesetih.

Brak im trajao manje od godinu dana

Bivši muž Dženifer Lopez upoznao je pevačicu dok je radio u restoranu u Majamiju. Par se venčao 1997. godine, ali njihov brak trajao je svega 11 meseci.

Nakon razvoda je navodno Dženifer započela vezu sa Didijem 1999. godine koja je bila često predmet interesovanja javnosti, a završila se 2001. godine.

Noa tvrdi da su problemi u njegovom braku počeli pre toga, kada je Dženifer sve više vremena provodila sa kolegom Didijem navodno radeći na pesmama, dok je on sve ređe viđao svoju suprugu.

Prvo su krenule glasine da ga pevačica vara sa kolegom, ljudi su mu govorili da ih viđaju kako zajedno ulaze i izlaze iz hotela, a zatim su se pojavile i fotografije koje su potvrdile te glasine.

„Govorila mi je da je to samo posao. Ali onda se u američkim časopisima pojavila fotografija na kojoj sedi Didiju u krilu na bazenu hotela u Majami Biču. Počeli smo strašno da se svađamo jer sam znao da me vara,“ ispričao je.

Glumila je da ima srećan brak

Očajan zbog potrebe da sazna istinu, Ojani je seo na šest sati dug let iz Los Anđelesa do Majamija, provukao se pored obezbeđenja i ušao u luksuzni hotelski apartman Dženifer Lopez.

Čekao je satima kako bi se suočio sa njom licem u lice. „Bila je sama“, rekao je. „Ali bila je šokirana kada me je videla tamo.“

„Ponovo sam joj rekao da me vara i počeli smo veliku svađu. Sutradan ujutru otišla je u studio, a ja sam se vratio u Los Anđeles. Pozvala me je i rekla da to više nikada ne smem da uradim.“

Dok se njihov brak raspadao, Dženiferin tim za odnose sa javnošću ulagao je velike napore da svetu predstavi sliku srećnog i skladnog braka.

Ojani kaže da je gostovanje u emisiji Opre Vinfri, gde je nasmejana Džej Lo pred milionima gledalaca rekla da je „srećno udata“, bila poslednja kap.

„Otišli smo na dodelu Oskara, a ona me je koristila kako bi pred svima mogla da se pretvara da je sve u redu. Nije bilo. Zato smo se razveli,“ rekao je bivši muž u intervjuu za "The Sun".

To je bio prvi od četiri razvoda Dženifer Lopez. Nakon toga udala se za plesača Krisa Džada, muzičku zvezdu Marka Entonija i glumca Bena Afleka. I od svih se razvela.

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