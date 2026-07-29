Holivudska glumica Džulija Roberts provela je vikend u San Valiju u američkoj saveznoj državi Ajdaho zajedno sa svojom 21-godišnjom ćerkom Hejzel Moder. Njihovo retko zajedničko pojavljivanje u javnosti privuklo je veliku pažnju, a najveći utisak na mnoge ostavila je neverovatna fizička sličnost majke i ćerke.

Njihov izlazak usledio je svega nekoliko dana nakon venčanja Džulijine bratanice Eme Roberts, koja je izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Kodiju Džonu na intimnoj ceremoniji kojoj je prisustvovao veliki deo porodice Roberts.

Na fotografijama nastalim posle venčanja vidi se da su Džulija i Hejzel gotovo sve vreme bile zajedno, razgovarale i uživale u porodičnom okupljanju. Mnogi su odmah primetili koliko ćerka slavne glumice podseća na svoju majku, od crta lica i osmeha do načina na koji hoda i gestikulira.

Pored fizičke sličnosti, pažnju je privukao i njihov usklađen modni stil. Obe su odabrale jednostavne crne kombinacije koje su bile elegantne, ali dovoljno ležerne za opuštenu šetnju.

Hejzel je ćerka Džulije Roberts i njenog supruga, snimatelja Denija Modera, sa kojim je glumica u srećnom braku već 24 godine. Osim Hejzel, imaju i njenog brata blizanca Fineusa, kao i mlađeg sina Henrija.

Iako je jedna od najvećih holivudskih zvezda, Džulija Roberts godinama uspešno čuva privatnost svoje porodice i veoma retko se pojavljuje u javnosti sa decom, zbog čega su ovakve fotografije prava retkost i uvek izazovu veliko interesovanje javnosti.

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