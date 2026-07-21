Trevis Skot je imao specijalnog gosta koji mu se pridružio na sceni tokom nastupa proteklog vikenda — svoju osmogodišnju ćerku Stormi.
Skot je tokom svog nastupa na Fanatics Fest-u u Njujorku u nedelju, 19. jula izveo Stormi na binu tokom izvođenja svog hita ,,FE!N", prenosi People.
Skot (35) je nosio jaknu sa obeležjima Argentine, pokazujući podršku reprezentaciji te zemlje tokom finalne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu istog dana, dok je Stormi, koju Skot ima sa bivšom partnerkom Kajli Džener, nosila dres Španije, podržavajući tim koji je na kraju pobedio u meču rezultatom 1:0.
Otac i ćerka su se smejali i zajedno skakali po bini dok Skot nastupao, što se videlo na snimcima koje su fanovi podelili na društvenim mrežama.
Skot i Dženerova su dobili Stormi u februaru 2018. godine, a Dženerova (28) je kasnije rodila njihovog sina Ejra u februaru 2022. godine.
Reper i njegova deca su se i ranije više puta zajedno pojavljivali u javnosti — najskorije na utakmici Svetskog prvenstva između Portugala i Uzbekistana u njegovom rodnom Hjustonu.
Ponosni otac se neodoljivo uskladio sa Stormi, pri čemu su oboje nosili smeđe majice sa logom portugalskog tima. Takođe se modno uskladio i sa Ejrom, pošto su obojica nosila pantalone sa maskirnim uzorkom na utakmici odigranoj 23. juna.
Nije joj prvi put
Stormi se i ranije pojavljivala na bini sa svojim ocem. Reper ju je u novembru izveo na scenu tokom izvođenja svoje numere iz 2023. godine „Thank God“ na koncertu u Tokiju.
Devojčica se smejala i plesala sa svojim tatom, dok je nosila slušalice kako bi zaštitila uši od glasne muzike i vrištanja publike u dvorani ,,Belluna Dome" u Tokorozavi.
Skot je takođe držao mikrofon za Stormi dok je izvodila svoj stih iz pesme „Thank God“, izgovarajući: „Tako je, tatice“, dok je njen otac repovao: ,,Storm’s a minor but you know she livin’ major" (srp. „Storm je maloletna, ali znaš da živi navisoko“), sudeći po snimcima koje su fanovi napravili na koncertu.
Muzičar je i ranije otvoreno govorio o svojoj ljubavi prema očinstvu, a na društvenim mrežama često deli snimke svoje dece.
Roditeljstvo
Skot je u intervjuu za Rolling Stone objavljenom u januaru iskreno govorio o roditeljstvu, kao i o lekcijama koje je naučio otkako je postao otac. „Ne smeš da prsneš. Ne možeš da radiš gomilu ludih s--nja kao što bi nekada radije“, izjavio je za ovaj medij.
Otac dvoje dece je takođe podelio da su mu deca veoma slična, posebno kada se zanesu novim „idejama“. Prisetio se i ranijeg trenutka kada je posmatrao kako mašta njegovog sina Ejra oživljava.
„Moja deca su preslikana ja kada je u pitanju osmišljavanje ideja“, objasnio je.
„Moj sin sada ima 3 godine, uskoro puni 4“, rekao je tada. „Vodio sam ga u Diznijev odeljak za inženjering i maštu (Disney Imagineering), i mozak mu je doslovno radio trista na sat kada je video robote, svu tu novu tehnologiju i način na koji je napravljena.“
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