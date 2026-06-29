Holivud je pun prijateljstava koja traju koliko i snimanje jednog filma, ali postoje i ona koja odolevaju decenijama. Upravo takvu vezu imaju glumice Dru Barimor i Kameron Dijaz, koje su pokazale da su jedna drugoj oslonac još od tinejdžerskih dana.

Dru Barimor (51) raznežila je svoje pratioce na Instagramu emotivnom objavom posvećenom dugogodišnjoj prijateljici Kameron Dijaz (53). Uz nekoliko fotografija iz privatne arhive otkrila je koliko joj slavna glumica znači i koliko je njihovo prijateljstvo opstalo uprkos svim životnim usponima i padovima.

Na prvoj fotografiji stoji poruka: "Kameron i ja smo najbolje prijateljice još od tinejdžerskih dana." Na drugoj se grle uz reči: "Bila je uz mene i u dobru i u zlu." Treća fotografija nosi možda i najemotivniju poruku: "Ona je moj razlog."

Mnogi ih pamte kao nerazdvojni dvojac iz filma "Čarlijevi anđeli", ali njihovo prijateljstvo počelo je mnogo pre toga. Dru je svojevremeno ispričala da su se upoznale kada je ona sa 14 godina radila u jednom kafiću, dok je Kameron, tada šesnaestogodišnjakinja, gradila karijeru modela. U jednom periodu čak su i živele zajedno.

Uz fotografije je Dru uputila dirljivu poruku:

"Ko je bio uz vas kada vam je bilo najteže? Pokažimo ljudima koliko nam znače. Hej, Kameron Dijaz, volim te!"

Objava je izazvala hiljade komentara, a mnogi su iskoristili priliku da označe svoje najbolje prijatelje i podele lične priče.

Burno detinjstvo i borba sa porocima

Iza osmeha Dru Barimor krije se veoma težak životni put. Odrasla je u jednoj od najpoznatijih glumačkih porodica u Holivudu, a prvu filmsku ulogu dobila je sa svega pet godina. Planetarnu slavu stekla je već sa sedam, u kultnom filmu "E.T.".

Međutim, prerana slava donela joj je i velike probleme. Glumica je godinama otvoreno govorila o tome da je alkohol probala kao dete, dok je drogu počela da koristi već sa 12 godina. Posle turbulentnog perioda uspela je da se izbori sa zavisnošću, vrati glumi i izgradi uspešnu karijeru, a danas je najviše posvećena svojoj emisiji "The Drew Barrymore Show".

Kameron šokirala priznanjem: "Živim kao zver"

Za razliku od Dru, Kameron Dijaz se 2014. godine gotovo potpuno povukla iz Holivuda. Odbila je filmske angažmane vredne oko 100 miliona dolara kako bi se posvetila porodici. Poslednjih godina često otvoreno govori o tome koliko su joj se promenili prioriteti.

"Više uopšte ne razmišljam o tome kako izgledam. To mi je poslednja stvar na pameti. Živim kao zver, skoro se i ne kupam. Imam gomilu kozmetike koja samo skuplja prašinu. Možda dva puta mesečno namažem neku kremu i pomislim: 'Valjda je ovo dovoljno.' Trenutno nemam ni vremena ni energije da se bavim izgledom", iskreno je priznala glumica.

Njena ispovest tada je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, ali je Kameron ostala pri stavu da joj je porodica danas važnija od glamura, crvenih tepiha i holivudskih standarda lepote.