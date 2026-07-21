Potpuno odricanje od slatkiša nije najbolji način za zdraviju ishranu, smatraju stručnjaci. Umesto strogih zabrana, mnogo važnije je pronaći ravnotežu i birati kvalitetnije izvore slatkoće.

Nutricionistkinja Mekenzi Burdžes istakla je da sebi gotovo svakodnevno priušti desert jer smatra da prevelika ograničenja često dovode do prejedanja. Sličan stav dele i onkolozi, koji naglašavaju da nije cilj potpuno izbaciti slatkiše, već napraviti bolje izbore.

Cilj nije izbaciti slatko

Onkolog dr Nejtan Hendli kaže da nije potrebno potpuno se odreći slatkog. „Ne želimo da potpuno izbacimo slatkiše. Cilj je da promenimo izvor slatkoće, sa prerađenih proizvoda i dodatog šećera na prirodno slatke, celovite namirnice“, rekao je.

Kada poželi nešto slatko, njegov prvi izbor je sveže voće. Povremeno jede i tamnu čokoladu sa najmanje 70 odsto kakaa.

Dr Dilon Kason deli isto mišljenje. Osim voća, povremeno bira tamnu čokoladu sa visokim udelom kakaa. Posebno naglašava da nastoji da izbegava visokoprerađene proizvode koji sadrže visokofruktozni kukuruzni sirup, jer upravo oni predstavljaju jedan od najvećih izvora dodatog šećera u ishrani.

Breskva je idealna užina

Onkolog dr Tajting Tan otkrila je da joj je jedna od omiljenih letnjih užina vrlo jednostavna kombinacija, poput zrele breskve i šake pistaća.

„Breskva prirodno zadovoljava želju za slatkim, dok pistaći obezbeđuju proteine i zdrave masti, zbog čega je obrok zasitniji. Jednostavno je, ukusno i tako izbegavam prerađene slatkiše“, objasnila je za „Parade“.

Veći problem su zaslađena pića

Dr Hendli upozorava da su mnogo veći problem od samih slatkiša zaslađena pića poput gaziranih sokova, industrijskih voćnih sokova, energetskih napitaka, zaslađenih kafa i ledenih čajeva.

„Jedna limenka gaziranog pića sadrži oko deset kašičica šećera, nema vlakna i ne pruža osećaj sitosti“, upozorio je.

Zdrava ishrana nije odricanje

Na kraju, dr Tajting Tan poručuje da zdrava ishrana ne podrazumeva potpuno izbacivanje slatkiša.

„Većina nas povremeno poželi nešto slatko. I ja takođe. Ne verujem da bilo ko mora zauvek da se odrekne deserta da bi bio zdrav“, zaključila je dodajući da je najvažnije pronaći način ishrane koji je moguće održavati na duge staze.

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