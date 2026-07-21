Lusi Hejl tuguje za svojim ocem, Prestonom Hejlom.
Lusi (37) je u ponedeljak, 20. jula u objavi na Instagramu, podelila vest da je njen „dragi tata iznenada preminuo“ 17. jula. Imao je 68 godina. Nije otkrila uzrok njegove smrti.
Ona je odabrala niz nostalgičnih fotografija i snimaka sa svojim ocem. Objava je pružila uvid u njen porodični život sa tatom tokom godina, uključujući brojne dragocene fotografije iz detinjstva i kućne video-snimke. Na drugim fotografijama, Preston pozira sa svojim traktorom i psima, dok ga jedan duhovit snimak prikazuje kako proba flašicu zelenog soka.
„Moj tata je bio neverovatno duhovit, osećajan i izuzetno dobar“, napisala je Hejlova u opisu. „Obožavao je svoju porodicu, svu svoju unučad, svoje pse (i moje), svoje dugogodišnje prijatelje i moju maćehu Stejsi — ljubav svog života.“
Dodala je da je njen pokojni otac bio „tako ponosan na svoju karijeru u poljoprivredi i na svoj rodni grad“ u Tenesiju, opisujući ga kao „pravog čoveka sa Juga, sa iskrenom dušom i ljubavlju prema ribolovu, lovu, golfu i poljoprivredi“.
„I bezuslovno je voleo mene i moju sestru“, nastavila je Hejlova, hvaleći njegovu sposobnost da se poveže sa ljudima. „Nikada nije osuđivao. Naš odnos je tokom godina poprimao razne oblike, ali kroz sve to postojala je duboka duhovna povezanost. Naš poslednji razgovor je bio prelep. Poslednji put kada sam ga videla bilo je prelepo. Naš poslednji telefonski poziv bio je savršen.“
Zvezda serije ,,Pretty Little Liars" (srp. ,,Slatke male lažljivice") je objasnila da je njena sestra Megi bila u poseti kod nje u Los Anđelesu kada su saznale da im je otac umro.
„Sedela je nepuna metar od mene“, napisala je Hejlova. „To je nešto što su mogli da udese samo Bog i moj tata. Ne mogu da zamislim da sam taj poziv primila sama ili da sam kroz te prve nadrealne dane prolazila sama. Bila sam sa svojom sestrom. Znao je da mi je potrebna. Hvala ti, tatice, na tom oproštajnom daru.“
Glumica je napisala da joj njena „duhovnost i verovanja“ trenutno „donose toliko utehe“ nakon njegove smrti.
„Znam da moj tata nije otišao — samo je poprimio drugi oblik“, napisala je Hejlova. „Tražiću ga svuda i znam bez ikakve sumnje da će ostati sa nama. Nastaviće da nas iznenađuje, da nam šalje sitne znake i da nas na neki način i dalje zasmejava do suza.“
Objavu je završila zahvalivši se ocu na „lekcijama, uspomenama, bezuslovnoj ljubavi i na tome što je bio upravo onakav otac kakav mi je bio potreban u ovom životu“. Takođe je zamolila za podršku svojoj maćehi Stejsi, sa kojom je njen otac bio u braku 18 godina, „dok prolazi kroz ovaj neverovatno težak period“.
Biografija
U Prestonovoj čitulji se navodi da su ga odgajali baba i deda na selu u Tenesiju, „čije je usmeravanje pomoglo da izraste u dobrog i iskrenog čoveka kakav je postao“.
„Poznavati Prestona značilo je poznavati nekoga uz koga su se ljudi osećali dobrodošlo“, piše u čitulji. „Za njega niko nije bio stranac i imao je dar da nasmeje druge i opusti ih.“
Preston je iza sebe ostavio dve ćerke, tri pastorke, devetoro unučadi i suprugu.
Zahvalnost
Hejlova je ranije u razgovoru za magazin People govorila o svojoj zahvalnosti na „skromnom“ detinjstvu i o tome kako ju je ono inspirisalo da se u aprilu pridruži Svetskom programu za hranu (WFP) kao globalni ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija.
„Moj tata je poljoprivrednik, moja mama je medicinska sestra i zaista se strastveno zalažem za žene i decu“, rekla je Hejlova ekskluzivno za Pipl. „Bavim se glumom skoro dve decenije i volim ono što radim, ali sam oduvek imala san da pomognem na neki veći način.“
Hejlova je dodala da je bilo „neopisivo“ gledati svog oca kako zarađuje za život kao poljoprivrednik.
„Oduvek je bio u industriji pamuka, ali je pre oko 20 godina postao pravi poljoprivrednik“, objasnila je. „Znači, on je na svom traktoru, tamo je i radi teške fizičke poslove. Videti koliko truda se ulaže tokom cele godine za dobar rod — to je zaista neopisivo.“
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