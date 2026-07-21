Poslednjih godina gotovo da ne prođe mesec bez novog beauty trenda. Nakon estetike "clean girl", "old money" izgleda i tihog luksuza, na društvenim mrežama sve više pažnje privlači pojam "rich girl hair" (bogataška frizura), odnosno kosa koja izgleda kao da pripada ženama koje uvek deluju besprekorno sređeno.

Iako naziv zvuči kao da je rezervisan za one sa dubokim džepom, stručnjaci kažu da je istina potpuno drugačija. Ovaj trend nema veze sa skupim bojama, ekstenzijama ili satima provedenim kod frizera. Suština je da kosa izgleda zdravo, sjajno i negovano.

Nevena Dragić, frizerka iz Beograda, otkriva šta zapravo znači "bogataška frizura".

-Luksuzan izgled kose danas nema mnogo veze sa preteranim stilizovanjem. Naprotiv. Kosa koja izgleda skupo nije ukočena od laka, nema prenaglašene lokne niti deluje kao da je na njoj upotrebljeno deset proizvoda. Najvažnije je da izgleda zdravo, mekano i puno života. Sjaj, elastičnost i uredni krajevi ostavljaju mnogo bolji utisak od komplikovane frizure koja izgubi oblik već posle nekoliko sati.

Dobar rez pravi najveću razliku

Mnogi očekuju da će nova boja potpuno promeniti izgled, ali frizeri tvrde da je kvalitetno šišanje daleko važnije.

-Kada je kosa pravilno ošišana, lepo pada čak i kada se prirodno osuši. Krajevi izgledaju gušće, slojevi se lako oblikuju, a feniranje traje znatno kraće. Upravo zato se preporučuje redovno skraćivanje krajeva umesto stalnog eksperimentisanja sa bojama.

Još jedno pravilo "rich girl hair" trenda jeste što prirodniji izgled.

-Umesto jakih kontrasta i upadljivih pramenova, u prvom planu su nijanse koje izgledaju kao da ih je prirodno posvetlelo sunce. Koren ostaje nešto tamniji, prelazi su nežni, a kosa dobija dubinu i sjaj. Zbog toga su poslednjih meseci među najtraženijim nijansama bogata čokoladna braon, medeno plava, ali i takozvana "expensive brunette", boja koja izgleda luksuzno upravo zato što deluje potpuno prirodno - kaže Nevena.

Iako društvene mreže često promovišu rutine sa desetak različitih proizvoda, Nevena Dragović kaže da je dovoljno nekoliko osnovnih koraka.

-Redovna hidratacija, hranljiva maska, ulje za krajeve i preparat za zaštitu od toplote čine bazu zdrave kose. Tokom leta posebno je važno koristiti proizvode koji štite od UV zračenja, morske soli i visokih temperatura, jer upravo oni najviše isušuju dlaku.

Kako izgleda kosa koja deluje luksuzno?

Trendovi pokazuju da se sve više udaljavamo od savršeno "ispeglanih" frizura. Danas je poželjan prirodan pokret, diskretan sjaj i volumen koji izgleda spontano. Bilo da je puštena, vezana u rep ili skupljena u punđu, ovakva kosa ostavlja utisak lakoće i negovanosti. Upravo je to razlog zbog kog sve više žena želi takozvanu "bogatašku frizuru" – ne zato što izgleda skupo, već zato što odaje utisak zdrave, kvalitetno negovane kose koja nikada ne izlazi iz mode.