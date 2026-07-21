Dok će neki imati priliku da povećaju prihode, drugi će morati pažljivije da planiraju troškove i izbegavaju impulsivne odluke.

Evo šta novčani horoskop za avgust donosi svakom znaku Zodijaka:

Ovan

Ovnovi bi tokom avgusta mogli da dobiju priliku da zarade više, ali će morati da pokažu inicijativu. Novac neće doći sam od sebe, već kroz dodatni trud, novi projekat ili poslovnu priliku koju ne bi trebalo odmah da odbiju.

Ipak, impulsivna kupovina mogla bi da im napravi problem. Ako uspeju da kontrolišu troškove i ne troše sve što zarade, kraj meseca donosi veću finansijsku sigurnost.

Bik

Bikovima avgust donosi stabilniji period kada je novac u pitanju. Moguće je poboljšanje prihoda, dodatni posao ili prilika koja će im dugoročno doneti veću sigurnost.

Oni koji su planirali veću kupovinu trebalo bi dobro da razmisle pre nego što potroše novac. Ipak, finansijska situacija bi mogla da bude bolja nego tokom prethodnog perioda.

Blizanci

Blizanci bi mogli da zarade novac kroz komunikaciju, kontakte i nove poslovne dogovore. Poznanstvo sa pravom osobom može im otvoriti vrata ka zanimljivoj poslovnoj prilici.

Ipak, trebalo bi da budu pažljivi sa obećanjima i ugovorima. Pre nego što prihvate ponudu, važno je da provere sve detalje i ne donose odluke u žurbi.

Rak

Rakovi će u avgustu posebno razmišljati o finansijskoj sigurnosti. Moguće je da će želeti da uštede više novca ili da naprave plan za veći trošak.

Dobra vest je da bi mogli da dobiju pomoć, poklon ili novac koji nisu očekivali. Ipak, ne bi trebalo da se oslanjaju samo na sreću. Pažljivo planiranje biće njihov najbolji saveznik.

Lav

Lavovima avgust može doneti finansijski uspeh i priliku da naplate svoj trud. Mogući su bonus, povišica, novi posao ili saradnja koja će im doneti veću zaradu.

Ipak, kada novac počne da pristiže, Lavovi bi mogli da preteraju sa trošenjem. Ako budu pametno rasporedili prihode, ovaj mesec može biti veoma povoljan za njih.

Devica

Device će u avgustu imati priliku da poprave svoju finansijsku situaciju zahvaljujući dobroj organizaciji. Moguće je da će pronaći način da smanje nepotrebne troškove ili da zarade dodatni novac.

Najviše će im se isplatiti da budu praktične i da ne ulaze u rizične investicije. Strpljenje i promišljene odluke doneće im više koristi nego brza zarada.

Vaga

Vage bi mogle da imaju više troškova nego što su očekivale. Putovanja, izlasci, kupovina ili neplanirani izdaci mogli bi da utiču na njihov budžet.

Ipak, avgust donosi i mogućnost nove saradnje ili dodatnog izvora prihoda. Ako budu pažljivo rasporedile novac, uspeće da izbegnu veće finansijske probleme.

Škorpija

Škorpije očekuje finansijski preokret. Novac bi mogao da stigne iz potpuno neočekivanog pravca kroz vraćanje duga, novu poslovnu ponudu ili priliku koju u početku nisu planirale.

Avgust je dobar period da naprave hrabriji poslovni potez, ali samo ako su prethodno dobro procenile sve rizike.

Strelac

Strelčevi bi mogli da potroše više novca nego što su planirali, posebno na putovanja, zabavu i uživanje. Iako će želeti da se opuste, trebalo bi da ostave dovoljno novca za nepredviđene troškove.

Dobra vest je da se krajem meseca može pojaviti nova prilika za zaradu ili poslovni dogovor koji će popraviti njihovu finansijsku situaciju.

Jarac

Jarčevi u avgustu mogu napraviti važan korak ka većoj finansijskoj stabilnosti. Njihov trud i rad iz prethodnog perioda mogli bi konačno da počnu da se isplaćuju.

Moguće je unapređenje, veća odgovornost na poslu ili prilika za dodatnu zaradu. Najviše će im se isplatiti da ostanu disciplinovani i da ne odustaju od svojih dugoročnih planova.

Vodolija

Vodolije bi mogle da dođu do novca kroz neobičnu poslovnu ideju, kreativni projekat ili rad sa ljudima iz drugog grada ili zemlje.

Avgust im donosi priliku da razmišljaju drugačije i pronađu novi način zarade. Ipak, trebalo bi da izbegavaju nepromišljeno pozajmljivanje novca i rizične finansijske poteze.

Ribe

Ribe bi u avgustu trebalo da budu posebno pažljive sa novcem. Mogući su neplanirani troškovi, ali i situacije u kojima bi neko mogao da pokuša da iskoristi njihovu dobrotu.

Ako budu postavile jasne granice i napravile realan finansijski plan, uspeće da izbegnu veće probleme. Kraj meseca donosi mogućnost da dobiju dobru poslovnu ponudu ili dodatni izvor prihoda.



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