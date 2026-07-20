Paris Džekson, pevačica, glumica i ćerka pokojnog Majkla Džeksona, otvoreno je govorila o borbi sa zavisnošću i razlozima zbog kojih je odlučila da ne ide na operaciju oštećene nosne pregrade.

Dvadesetosmogodišnja umetnica nedavno je obeležila šest godina trezvenosti, a u jednom video-obraćanju otkrila je da je upravo muzika bila njen najveći oslonac tokom najtežih životnih perioda. Kako kaže, stvaranje pesama pomoglo joj je da pronađe smisao i pre nego što je odlučila da prestane sa alkoholom i drogama.

Paris je ispričala da ima perforaciju nosne pregrade, oštećenje koje je posledica ranijeg života i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Ipak, operaciju za sada odbija jer strahuje da bi lekovi protiv bolova koji se koriste tokom oporavka mogli da povećaju rizik od povratka zavisnosti.

U razgovoru je priznala da je dugo potiskivala želju da se profesionalno bavi muzikom, iako je gitaru svirala još kao tinejdžerka. Danas smatra da je muzika njen najvažniji oslonac i sastavni deo života.

Govoreći o periodu zavisnosti, Paris je istakla da je tada postajala osoba kakva nije želela da bude. Navela je da je pod uticajem alkohola i droga gubila kontrolu nad svojim ponašanjem i udaljavala se od vrednosti sa kojima je odrasla.

Otkrila je i da su njene borbe počele mnogo pre nego što je prvi put posegnula za alkoholom ili drogama. Kao dete suočavala se sa samopovređivanjem, problemima u odnosu prema hrani i dubokim unutrašnjim nezadovoljstvom.

Na lečenju je boravila više puta, a prekretnica se dogodila 2019. godine, kada je odlučila da ozbiljno započne proces oporavka. Danas ističe da joj je očuvanje trezvenosti apsolutni prioritet, zbog čega pažljivo donosi sve odluke koje bi mogle da utiču na njeno zdravlje.