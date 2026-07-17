Kraljica Kamila slavi 79. rođendan!

Bakingemska palata je u petak, 17. jula objavila novi portret kraljice Kamile povodom njenog rođendana. Fotografiju je snimio kraljevski fotograf Kris Džekson u Državnom salonu zamka Hilsboro u Severnoj Irskoj, tokom njene i posete kralja Čarlsa u maju.

Kamila je nosila broš u obliku leptira, ukrašen dijamantima i safirima, koji je pokojnoj kraljici Elizabeti poklonjen u Birmingemu u februaru 1977. godine.

Rođendan kraljice Kamile dolazi samo nedelju dana nakon što se zajedno sa kraljem Čarlsom u Hajgrovu sastala sa princom Harijem, njegovom suprugom Megan Markl i njihovom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet. Tajni susret, koji je Bakingemska palata potvrdila tek nakon što je završen, usledio je posle nedelje tokom koje je Hari boravio u Londonu i drugim mestima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

To je bio prvi put posle četiri godine da je kralj Čarls video Megan i svoje unuke, koji sa roditeljima žive u Kaliforniji. Nakon brojnih razgovora i neslaganja u vezi sa bezbednosnim pitanjima, Megan i deca nisu bili sa Harijem tokom cele posete, ali su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo na vreme kako bi prisustvovali porodičnom susretu.

Knjige

Uz rođendanski portret, Bakingemska palata saopštila je da će Kamila pokloniti knjige svakom učeniku uzrasta od 10 do 11 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pokloni će biti podeljeni krajem godine u okviru kampanje za unapređenje i podsticanje pismenosti.

Deca će dobiti posebno izdanje bestselera ,,Impossible Creatures" autorke Ketrin Rundel. Poklon je deo obeležavanja Nacionalne godine čitanja 2026, za koju se navodi da predstavlja najveću kampanju te vrste u jednoj generaciji u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa ciljem da podstakne ljude da otkriju radost čitanja.

Program se sprovodi u partnerstvu sa Nacionalnim fondom za pismenost, čija je pokroviteljka kraljica Kamila.

U okviru ove novoobjavljene inicijative, svaka knjiga imaće kraljevski pečat na korici i ličnu poruku kraljice u unutrašnjosti. U jednom delu poruke stoji:

„'Impossible Creatures', jedne od mojih omiljenih spisateljica, briljantna je fantastična priča koja će vas upoznati sa mnoštvom mitskih prijatelja i zastrašujućih neprijatelja... Nadam se da ćete je voleti koliko i ja.“

Podsticanje čitanja

Kamila već dugi niz godina predvodi inicijative kojima se podstiče čitanje. Pokroviteljka je nekoliko dobrotvornih organizacija koje promovišu pismenost, učestvuje u događajima posvećenim popularizaciji knjiga i čitanja, a osnovala je i dobrotvornu organizaciju ,,The Queen’s Reading Room", koja je počela kao podkast, a danas organizuje i književne festivale.

Tokom posete Njujorku u aprilu, zajedno sa Čarlsom (77), Kamila se pridružila Sari Džesiki Parker i Dženi Hejger Buš na događaju posvećenom knjigama i čitanju, održanom u Javnoj biblioteci Njujorka.

Parkerova je tom prilikom rekla novinarima:

„Svaki put kada skrenete pažnju na čitanje i na odnos između čitaoca i knjige, kao i na to kako knjige menjaju živote, obogaćuju ih i podstiču empatiju i radoznalost, osećam veliku zahvalnost. A Njeno Veličanstvo tome pridaje veliki značaj.“

Susret sa kraljicom

Nakon što je 2022. godine delila binu sa Kamilom tokom posete jednoj školi u Velsu, spisateljica Kresida Kauel osvrnula se na njihov susret:

„Videli ste tu čaroliju, videli ste koliko je to posebno — ta pažnja usmerena na poruke koje je teško preneti.“

Ona je rekla za magazin People:

„Kamila je prepoznala nešto što je zaista veoma važno za decu — ali i za odrasle — u ovoj zemlji, a čemu je teško privući pažnju. To je od ogromnog značaja za organizacije koje se bave pismenošću. Imam utisak da ostvarujemo određeni napredak kada je reč o bibliotekama, što je izuzetno važno. Deci kojima su potrebne, biblioteke su zaista neophodne.“

Džonatan Daglas, izvršni direktor Nacionalnog fonda za pismenost, takođe je izjavio za magazin,,People" :

„U ovakvim prilikama zaista dolazi do izražaja njena iskrenost kao majke i bake. Razume decu i porodice i želi da razgovara sa decom o njihovom čitanju.“

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