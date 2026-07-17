Mnogi od nas imaju jednu naviku koju ni ne primećuju. Uveče skinemo čarape i ostavimo ih pored kreveta, na stolici ili čak na podu, uz pomisao da ćemo ih sutra pokupiti. Deluje bezazleno, ali prema feng šuiju upravo takve sitnice mogu da naruše energiju u prostoru u kojem spavamo.

Možda zvuči neobično, ali u feng šuiju se veruje da spavaća soba treba da bude mesto mira, odmora i obnove energije. Zato nije važno samo kako je namešten krevet ili koje su boje zidova, već i šta ostavljamo oko sebe kada legnemo da spavamo.

Zašto baš čarape?

Prema ovom drevnom učenju, prljava odeća, a posebno čarape koje su bile na nogama tokom celog dana, zadržavaju takozvanu "ustajalu" energiju. Ako ostanu pored kreveta, veruje se da mogu da unesu osećaj nemira, otežaju opuštanje i naruše kvalitet sna.

Čak i ako ne verujete u feng šui, sigurno ćete se složiti da spavaća soba deluje mnogo prijatnije kada je uredna. Dovoljno je da se ujutru probudite i prvo ugledate razbacanu garderobu, pa da vam raspoloženje odmah bude lošije.

Spavaća soba nije mesto za nered

Stručnjaci za feng šui savetuju da iz spavaće sobe uklonite sve što nema veze sa odmorom. Gomile odeće, obuća, torbe i stvari koje čekaju da budu sklonjene stvaraju osećaj haosa i mogu da utiču na to da se ni sami ne osećate potpuno opušteno.

Zato preporučuju da prljav veš odmah odložite u korpu, a čarape nikada ne ostavljate pored kreveta. Na taj način prostor ostaje uredniji, a samim tim i prijatniji za odmor.

Male promene, veliki efekat

Ne morate potpuno da preuredite stan da biste se osećali bolje. Nekad je dovoljno da usvojite nekoliko jednostavnih navika. Namešten krevet, provetrena soba, manje nepotrebnih stvari i nijedna bačena čarapa na podu upravo su to sitnice za koje feng šui tvrdi da doprinose mirnijoj atmosferi.

Na kraju, verovali u ovu filozofiju ili ne, jedno je sigurno, uredna spavaća soba uvek izgleda lepše, lakše se održava i mnogo je prijatnije mesto za odmor nego prostor u kojem se gomilaju stvari koje "stoje samo do sutra".