Leto ima neku posebnu čar. Miris mora, dugi sunčani dani, cvrkut ptica i bašte pune cveća mnogima su inspiracija za najlepše uspomene. Zato nije čudno što budući roditelji koji upravo u ovom periodu očekuju prinovu često žele da izaberu ime koje će ih zauvek podsećati na najlepše godišnje doba.

Ako ste u potrazi za imenom koje je nežno, zvučno i nosi lepu simboliku, možda će vas inspirisati upravo neka od ovih osam ideja.

Lea ili Leo

Mnoge bebe rođene tokom leta dolaze na svet u znaku Lava, pa ova imena imaju posebnu simboliku. Povezuju se sa hrabrošću, snagom i samopouzdanjem, a istovremeno su kratka, moderna i lako se izgovaraju na gotovo svim jezicima.

Aleksandra ili Aleksandar

Ova bezvremenska imena grčkog su porekla i znače "zaštitnik ljudi". Zanimljivo je da mogu da podsete i na aleksandrit, dragoceni kamen koji se tradicionalno vezuje za jun, pa ih mnogi smatraju idealnim izborom za bebe rođene početkom leta.

Jasmina ili Jasmin

Teško da postoji cvet koji se više povezuje sa toplim letnjim večerima od jasmina. Njegov prepoznatljiv miris obeležava leto, a istoimena muška i ženska imena odišu nežnošću i elegancijom. Popularnost ženskog imena dodatno je porasla zahvaljujući princezi Jasmini iz crtanog filma "Aladin".

Marina ili Marin

Već na prvi pomen ovih imena mnogi pomisle na more. I ne greše, jer njihovo značenje upravo to i jeste – "morska" ili "morski". Savršen izbor za roditelje koji leto ne mogu da zamisle bez talasa, plaže i mirisa soli.

August

Ime koje odiše dostojanstvom i snagom. Osim što asocira na avgust, poslednji mesec leta, potiče od latinskog imena Augustus, koje znači "uzvišen", "veličanstven" i "duboko poštovan".

Kira

Kratko, moderno i vrlo upečatljivo ime. Smatra se da vodi poreklo iz persijskog i egipatskog jezika, gde se povezuje sa Suncem, zbog čega ga mnogi biraju upravo za devojčice rođene tokom sunčanih letnjih dana.

Luka

Jedno od najpopularnijih muških imena poslednjih godina krije više lepih simbolika. Dovodi se u vezu sa latinskom rečju "lux", odnosno svetlošću, ali mnogima je prva asocijacija i morska luka, mesto odakle počinju brojna letnja putovanja.

Dalija

Ako volite cveće, ovo ime bi moglo da vas osvoji na prvi pogled. Dalija je jedan od najlepših cvetova koji raskošno cveta tokom leta, a ime hebrejskog porekla nosi značenje "nežna, vitka grana".

Bez obzira na to da li želite ime koje podseća na more, sunce ili raskošno letnje cveće, najvažnije je da ono za vas ima posebno značenje. Jer upravo ime je prvi i najlepši poklon koji roditelji daju svom detetu, a ono ga prati kroz ceo život.