Ponovni susret princa Harija i kralja Čarlsa ne bi se dogodio bez kraljice Kamile, tvrdi jedan kraljevski biograf.

Kralj je, prema navodima, proveo nešto više od sat vremena sa svojim mlađim sinom Harijem, njegovom suprugom Megan Markl i njihovom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, tokom privatnog susreta u Hajgrovu prošle nedelje (10. jula). To je bio prvi put da je monarh video svoje unuke posle nekoliko godina.

Kraljevski izvori su opisali ovaj susret kao važan korak ka popravljanju jednog od najpoznatijih javnih sukoba u porodici.

Kamila je bila deo njihovog ponovnog susreta, prema rečima kraljevske autorke Ketrin Majer. Izjavila je za People:

„Ona je neizostavan deo Čarlsovog života. Nema pomirenja s njim bez nje.“

Hari i Kamila nisu oduvek bili u najboljim odnosima. Hari je 2023. godine govorio o tome kako se prilagođavao svojoj maćehi i novoj vezi svog oca. U intervjuu za emisiju „60 Minutes“ ju je opisao kao „negativca“ i „treću osobu u braku“, ponavljajući stavove iz kontroverznog intervjua njegove majke princeze Dajane sa Martinom Baširom iz 1995. godine, u kojem je ona rekla da su „nas troje bili u tom braku“.

Detalji njihovog susreta ostali su privatni. To je bio prvi put da je kralj video svoje unuke u poslednje četiri godine, budući da oni žive sa Harijem i Megan u Kaliforniji.

„Bolje je da ljudi ništa ne znaju o tim susretima“, rekao je isti kraljevski izvor. „Treba im omogućiti da ponovo izgrade te porodične veze.“

Megan i njihovo dvoje dece prisustvovali su susretu kako bi se videli sa kraljem i kraljicom. Kraljevski stručnjaci su se takođe osvrnuli na to što princ Vilijam i Kejt nisu prisustvovali susretu.

Trenutno stanje odnosa

Kraljevska komentatorka Helena Čard smatra da odsustvo Vilijama i Kejt Midlton nije bilo zamišljeno kao javna uvreda, već da odražava trenutnu situaciju u njihovom odnosu.

Ona je izjavila za Fox News da između braće i dalje postoji „potpuni prekid komunikacije“ i sugerisala da ima malo znakova da će se njihov odnos uskoro poboljšati.

Takođe je navela da bi svako trajno pomirenje unutar monarhije na kraju zahtevalo Vilijamovo učešće, s obzirom na njegovu ulogu budućeg kralja.

U međuvremenu, kraljevska stručnjakinja Hilari Fordvič izjavila je za taj medij da Vilijam i dalje okleva da veruje Hariju nakon godina javnih nesuglasica, dok je voditelj Ian Pelam Tarner rekao da objavljivanje Harijevih memoara „Spare“ i dalje baca dugu senku na njihov odnos.

Različiti izveštaji takođe navode da braća nisu razgovarala još od sahrane kraljice Elizabete II 2022. godine.

Navodno je Čarls oduvek želeo da održi odnos sa Arčijem i Lilibet, posebno dok nastavlja lečenje raka, pri čemu se kaže da je porodica postala još veći prioritet. Kraljevski izvori takođe tvrde da su obe strane želele da susret ostane privatan, smatrajući da diskrecija pruža najbolju šansu za obnavljanje poverenja iza zatvorenih vrata.

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