Dok je publika očekivala još jednu spektakularnu reviju modne kuće Dolce & Gabbana, najveće iznenađenje večeri stiglo je čim se na pisti pojavila 16-godišnja Leoni Kasel. Mlađa ćerka Monike Beluči i Vensana Kasela imala je svoj veliki manekenski debi i za samo nekoliko trenutaka postala jedna od najkomentarisanijih zvezda večeri.

Revija visoke mode održana je u čuvenoj Taormini na Siciliji, pred brojnim svetskim zvezdama, među kojima su bile i Dženifer Lopez i sama Monika Beluči. Međutim, ovog puta pažnja nije bila usmerena na slavnu glumicu, već na njenu mlađu naslednicu. Leoni je otvorila reviju u raskošnoj crnoj haljini od tila, ukrašenoj ručno rađenim cvetnim aplikacijama. Elegantnim hodom i samouverenim nastupom pokazala je da se na modnoj pisti snalazi kao da to radi godinama.

Mnogi su odmah primetili koliko podseća na majku iz mlađih dana. Tamna kosa, izražajne oči i prepoznatljive crte lica neodoljivo podsećaju na Moniku u periodu kada je osvajala modne piste, pre nego što je postala jedna od najvećih filmskih diva sveta.

Za razliku od starije sestre Deva Cassel, koja je već izgradila uspešnu karijeru u modelingu i glumi, Leoni je godinama uspešno izbegavala reflektore. Javnost ju je uglavnom viđala samo na retkim porodičnim ili paparaco fotografijama.

Tek nedavno privukla je pažnju kada je zajedno sa majkom pozirala za italijanski Vogue, što je podstaklo nagađanja da će i ona krenuti putem mode. Iako je tada istakla da još nije odlučila čime želi da se bavi i da je zanimaju filozofija i književnost, njen izlazak na pistu mnogi smatraju zvaničnim ulaskom u svet visoke mode.

Leoni trenutno pohađa srednju školu, govori čak pet jezika i više puta je naglasila da želi da nastavi školovanje. Ipak, posle ovakvog debija malo ko sumnja da su joj vrata najvećih modnih kuća širom sveta već širom otvorena.