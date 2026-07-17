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Bakin trik za skidanje masnih fleka: Nestaju za par minuta kao da majica nikada nije ni bila isprljana
Masne fleke su među najupornijima jer se brzo uvlače u vlakna tkanine
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