Postoji jedna situacija koja gotovo svima pokvari raspoloženje. Sednete da ručate, kap ulja završi na majici ili vam mast prsne dok kuvate i već pomislite da toj fleki nema spasa. Dobra vest je da ne morate odmah da otpisujete omiljeni komad garderobe. Ako reagujete na vreme, mrlja vrlo lako može da nestane, a za to vam često ne treba ništa skuplje od onoga što već imate u kuhinji.

Masne fleke su među najupornijima jer se brzo uvlače u vlakna tkanine, pa ih obično pranje ne ukloni uvek iz prvog pokušaja. Zato je važno da ne čekate da se osuše, već da ih tretirate čim ih primetite.

Talk ili kukuruzni skrob izvlače masnoću

Ako vam se ulje prosulo po odeći, prvo posegnite za talkom ili kukuruznim skrobom. Pospite ih direktno preko mrlje i ostavite desetak do petnaest minuta da upiju masnoću. Zatim pažljivo uklonite prašak četkicom ili suvom krpom i tek onda operite odeću.

Deterdžent za sudove često rešava problem

Nije slučajno što deterdžent za sudove skida masnoću sa tanjira, isto može da uradi i sa odećom. Nakapajte nekoliko kapi direktno na fleku, blago utrljajte prstima i ostavite desetak minuta. Nakon toga isperite toplom vodom i operite garderobu kao i obično.

Soda bikarbona i sirće kao proverena kombinacija

Ovaj trik mnoge domaćice koriste godinama. Na mrlju prvo sipajte malo sode bikarbone, a zatim dodajte belo sirće. Kada smeša zapeni, ostavite je da deluje desetak minuta, pa lagano istrljajte i isperite.

Alkohol za tvrdokorne fleke

Ako se masna mrlja već osušila i nikako ne nestaje, može pomoći razblaženi alkohol. Nanesite ga na fleku, ostavite oko pet minuta, isperite toplom vodom i potom operite odeću.

Svila traži nežniji pristup

Kod osetljivih materijala, poput svile, najbolje je izbegavati agresivna sredstva. Umesto toga, pospite fleku običnom kredom ili brašnom i ostavite oko sat vremena da upiju masnoću. Posle toga nežno uklonite ostatke i operite tkaninu prema uputstvu proizvođača.

Greška koju mnogi prave čim vide fleku

Ono što nikako ne bi trebalo da radite jeste da odmah snažno trljate mrlju. Tako ćete samo još više utisnuti masnoću u vlakna. Mnogo je važnije da reagujete brzo i da koristite odgovarajuće sredstvo.

Još jedan koristan savet jeste da vodite računa o vrsti tkanine. Sintetički materijali najbolje se peru toplom vodom, dok pamuk bez problema podnosi i nešto više temperature, što dodatno pomaže u uklanjanju masnih tragova.

Ponekad je dovoljno svega nekoliko minuta i jedan sastojak iz kuhinje da omiljena majica ili stolnjak ponovo izgledaju kao novi.