Britanski kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili su princa Harija, njegovu suprugu Megan Markl te njihovo dvoje dece tokom njihovog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, saopštila je u petak agencija Rojters.

Do susreta je došlo nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harija i članova kraljevske porodice, uključujući njegovog oca i starijeg brata, princa Vilijama.

Hari je nakon javnog i medijski praćenog razlaza s porodicom poslednjih godina Britaniju posećivao tek jednom ili dvaput godišnje.

Njegova deca, sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet, nisu boravila u zemlji od 2022. godine.

Vojvoda od Saseksa stigao je u Veliku Britaniju u petodnevnu posetu tokom koje učestvuje u humanitarnim događanjima.

Tokom njegovog boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ Hari izgubio.

Pre dolaska u zemlju Hari je takođe imao nesuglasice s Bakingemskom palatom oko pitanja bezbednosnih mera i smeštaja tokom boravka.

Palata nije odgovorila na Rojtersov zahtev za komentar.