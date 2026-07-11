Britanski kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili su princa Harija, njegovu suprugu Megan Markl te njihovo dvoje dece tokom njihovog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, saopštila je u petak agencija Rojters.
Do susreta je došlo nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harija i članova kraljevske porodice, uključujući njegovog oca i starijeg brata, princa Vilijama.
Hari je nakon javnog i medijski praćenog razlaza s porodicom poslednjih godina Britaniju posećivao tek jednom ili dvaput godišnje.
Njegova deca, sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet, nisu boravila u zemlji od 2022. godine.
Vojvoda od Saseksa stigao je u Veliku Britaniju u petodnevnu posetu tokom koje učestvuje u humanitarnim događanjima.
Tokom njegovog boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ Hari izgubio.
Pre dolaska u zemlju Hari je takođe imao nesuglasice s Bakingemskom palatom oko pitanja bezbednosnih mera i smeštaja tokom boravka.
Palata nije odgovorila na Rojtersov zahtev za komentar.
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