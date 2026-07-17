Met Dejmon je otkrio porodično pravilo koje je „prekršio“ tokom snimanja najnovijeg epskog filma Kristofera Nolana, „Odiseja“.

Dobitnik Oskara (55), tumači Odiseja, kralja Itake, koji mora da krene na opasno desetogodišnje putovanje kući nakon Trojanskog rata. On se suočava sa silovitim olujama, Kiklopom i brojnim drugim smrtonosnim preprekama dok pokušava da se ponovo sjedini sa svojom suprugom Penelopom (En Hatavej) i sinom Telemahom (Tom Holand).

Ovaj filmski spektakl, koji okuplja veliki broj poznatih glumaca, traje skoro tri sata, postao je jedno od najočekivanijih ostvarenja 2026. godine, a projekcije u ,,IMAX" 70 mm formatu rasprodaju se unapred dok se gledaoci utrkuju da ga dožive na velikim platnima.

To je ujedno i prvi dugometražni film koji je u potpunosti snimljen ,,IMAX" filmskim kamerama, ali uprkos adaptaciji Homerovog obimnog epa, Nolan je morao da zadrži film kraćim od tri sata zbog fizičkih ograničenja ,,IMAX 70 mm" projekcije. Konačna dužina filma iznosi 2 sata i 52 minuta, nakon što je reditelj skratio priču kako bi je prilagodio formatu.

Porodično pravilo

Dejmon je izvodio mnoge sopstvene kaskaderske scene i prošao kroz veliku fizičku transformaciju. Pripreme su dugo trajale, a u novom intervjuu Dejmon je rekao da je prekršio „porodično pravilo“ kako bi snimio film.

Otac četvoro dece rekao je da je ovaj film „uzeo više od njihove porodice“ kada su ga pitali kako su se njegove ćerke i supruga Lusijana Barozo prilagodile tome što je toliko vremena posvetio ulozi.

Rekao je za emisiju Today:

„Oduvek smo imali pravilo od dve nedelje — ovo je bio prvi put da smo morali da ga prekršimo, kada smo bili razdvojeni u periodima od po tri i po nedelje i jednostavno nismo bili zajedno. Tako da je to za njih bila velika žrtva i bilo nam je teško, i veoma sam ponosan na film, ali sam još ponosniji na njih što su me zaista podržale.“

Dodao je:

„Imam osećaj da se čitav moj profesionalni život gradio ka ovom iskustvu i oni su zaista bili uz mene dok sam se spremao da ga uradim, i volim ih zbog toga.“

Pripreme za ulogu

Dejmon je ranije detaljno govorio o tome kako je promenio svoje telo za ovu ulogu.

„Nisam to uradio na nezdrav način“, rekao je za magazin People. „Mislim da bi, kada bih uradio suprotno i ugojio se, to bilo opasno i to više neću raditi. Ranije u životu mi je to bilo prihvatljivo.“

„Više se radilo o tome da postanem zaista, zaista fizički spreman, što podrazumeva promenu ishrane i potpunu promenu životnog stila“, objasnio je. „Morate biti veoma, veoma svesni svega što unosite u svoje telo.“

Snimanje je opisao kao „ubedljivo najteži prelazak na najizazovniji film u kojem sam ikada učestvovao“, dodajući da mu je Nolanov epski film više delovao „kao ekspedicija nego kao film“.

„Ako vam je bilo hladno i bili ste mokri, samo biste se okrenuli i videli da je Kris isto tako promrzao i mokar i da prolazi kroz sve to zajedno sa vama“, prisetio se Dejmon.

Bonus video: