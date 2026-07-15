Met Dejmon je imao ratnički način razmišljanja dok se pripremao za film ,,Odyssey" (srp. ,,Odiseja").

U epskom filmu koji režira Kristofer Nolan, Met Dejmon tumači kralja Odiseja, koga šibaju olujna mora, progoni Kiklop i baca u šumu prepunu krvoločnih džinova. Pripremajući se za ekranizaciju Homerovog starogrčkog epa, Dejmon je smršao na 76 kilograma — težinu koju je imao još u srednjoj školi.

„Nisam to radio na nezdrav način“, rekao je Dejmon. „Mislim da bi bilo opasno da sam uradio suprotno i nabacio kilograme, i to više nije nešto što ću raditi. Drago mi je što sam takve stvari radio ranije u životu.“

Kako bi odigrao napaćenog i složenog Odiseja, koji 20 godina luta pokušavajući da se vrati svojoj supruzi (En Hatavej) i sinu (Tom Holand), Met Dejmon izbacio je gluten iz ishrane, „između ostalog“, kako kaže.

„Više se radilo o tome da budem u zaista vrhunskoj fizičkoj formi, a to podrazumeva promenu ishrane i, zapravo, celokupnog načina života“, dodaje Dejmon. „Morate veoma pažljivo da vodite računa o svemu što unosite u organizam.“

Inspiracija

Dejmon kaže da je inspiraciju pronalazio u svakodnevnom trudu cele ekipe na snimanju filma ,,Odiseja", koje je održano na Islandu, u Škotskoj, Grčkoj, Italiji i Maroku.

„Ovo je bez ikakve sumnje bio najteži i najzahtevniji film na kojem sam ikada radio“, kaže Met Dejmon, dodajući da su svi koji su učestvovali u projektu „dali svoj maksimum i pomerili granice onoga za šta su mislili da je moguće“.

Kako kaže, nije bilo mesta za polovična rešenja dok su glumačka i filmska ekipa stvarali bogove i čudovišta dostojna ,,IMAX" platna, zasnovane na Homerovom epu, za koji se procenjuje da je nastao u 8. veku pre nove ere.

„Sve je više ličilo na pravu ekspediciju nego na snimanje filma“, ističe. „A kada vam je bilo hladno i kada ste bili mokri do gole kože, samo biste se okrenuli i videli da je Kris jednako promrzao, jednako mokar i da prolazi kroz isto.“

Krajem svake nedelje, dodaje, „ljudi su već bili potpuno iscrpljeni. Ali osećaj ushićenja kada bismo stigli do kraja radne nedelje i osvrnuli se oko sebe bio je neverovatan. Osećali smo pravi ponos i govorili: ‘U redu, završili smo još jednu nedelju.’ Onda bih otišao kući, kao i svi ostali, dobro se naspavao, odmorio i bio spreman za ponedeljak. Uživao sam u svakom trenutku.“

Posebna pohvala

Ipak, najvažnija ocena je na kraju stigla iz doma oskarovca.

„Imam jednu ćerku koja uopšte nema strahopoštovanja prema mojim filmovima i obožava da me zadirkuje“, kaže Met Dejmon. „Pogledala je 'Odiseju', a na kraju se okrenula prema meni i rekla: ‘Tata, ponosna sam na tebe.’“

Uz osmeh dodaje: „Nikada ranije nije rekla nešto slično, jer se stalno šalimo jedno s drugim. U tom trenutku sam pomislio: ‘To je to. Sve je vredelo.’“

Film ,,Odiseja" stiže u bioskope širom sveta u četvrtak, 16. jula, prenosi People.

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