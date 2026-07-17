Umesto da poslednji dan odmora provedu na plaži i krenu kući, završili su u policijskoj stanici, bez registarskih tablica i sa kaznom od 150 evra. Svoje iskustvo podelila je Stanojka Aleksić na TikToku, uz upozorenje svim vozačima koji ovog leta putuju u Grčku.

"Ako idete kolima u Grčku, nemojte ni na minut stati tamo gde parkiranje nije dozvoljeno. Čak i ako ste pored automobila. Nismo ni slutili koliko ozbiljan problem može da nastane zbog skidanja tablica", ispričala je.

Kako navodi, kući su krenuli sa dva automobila, četvoro odraslih i troje dece. Na kratko su se zaustavili u mestu Nea Kalikratija. Dok je jedan automobil bio propisno parkiran, drugi nije.

"Bukvalno smo izlazili iz automobila kada je stigla policija. Fotografisali su vozilo i pred našim očima skinuli tablice. Nije bilo nikakve mogućnosti da bilo šta objasnimo", kaže ona.

Policija im je izrekla kaznu od 150 evra i uputila ih da je uplate u pošti ili banci, a zatim potvrdu odnesu u policijsku stanicu kako bi započeli proceduru za vraćanje tablica. Porodica je uspela da uplati kaznu neposredno pre zatvaranja pošte, ali ih je u policiji sačekalo novo iznenađenje. Od njih su tražili da predaju saobraćajnu i vozačku dozvolu, napišu izjavu, a zatim su im rekli da mogu da idu, ali da će ih kontaktirati tek kada njihov slučaj bude obrađen.Najveći šok usledio je kada su saznali da bi automobil i dokumenta mogli da preuzmu tek za 60 do 70 dana.

U neverici su odmah pozvali Ambasadu Srbije u Grčkoj, nadajući se da postoji način da se procedura ubrza.

"Rekli su nam da je to grčki zakon i da ne mogu ništa da učine", ispričala je Stanojka.

Kako kaže, tada su shvatili u kakvom su problemu.

"Imate troje dece, kofere, smeštaj vam je istekao, jedan automobil je bez tablica i praktično zarobljen u Grčkoj. Autobusi su puni, smeštaj je teško pronaći usred sezone, a svaki dodatni dan donosi nove troškove", ispričala je.

Njena priča izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da nisu znali da u Grčkoj nepropisno parkiranje može da dovede do oduzimanja registarskih tablica i višednevne, pa čak i višemesečne administrativne procedure. Zbog toga vozači koji ovog leta putuju u ovu zemlju upozoravaju da ni kratko zaustavljanje na mestu gde parkiranje nije dozvoljeno ne treba shvatati olako.